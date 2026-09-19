/बिहार से कोलकाता जा रही बस धनबाद में हुई दुर्घटनाग्रस्त, 8 यात्री घायल, हाजीपुर में भी दिखा रफ्तार का कहर

बिहार के गयाजी से सवारी लेकर कोलकाता जा रही एक यात्री बस झारखंड के धनबाद जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 यात्री घायल हुए हैं. घटना बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास हुई. बताया जा रहा है कि यहां महारानी बस एजेंसी की एक यात्री बस नेशनल हाईवे 19 पर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे. घटना में आठ यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें बरवाअड्डा पुलिस के सहयोग से धनबाद SNMMCH अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बस काफी तेज रफ्तार में आ रही थी और ओवरटेक करने के चलते सड़क पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई. इससे बस का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई. फिलहाल, घटना में सुरक्षित बचे बाकी यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है.