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बिहार से कोलकाता जा रही बस धनबाद में हुई दुर्घटनाग्रस्त, 8 यात्री घायल, हाजीपुर में भी दिखा रफ्तार का कहर

Road Accident: बिहार के गयाजी से सवारी लेकर कोलकाता जा रही एक यात्री बस झारखंड के धनबाद जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 यात्री घायल हुए हैं. घटना बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास हुई. इसी तरह से वैशाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 19, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:20 AM IST
बिहार से कोलकाता जा रही बस धनबाद में हुई दुर्घटनाग्रस्त, 8 यात्री घायल, हाजीपुर में भी दिखा रफ्तार का कहर
Image Credit: बिहार से कोलकाता जा रही बस धनबाद में हुई दुर्घटनाग्रस्त (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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