/बिहार से कोलकाता जा रही बस धनबाद में हुई दुर्घटनाग्रस्त, 8 यात्री घायल, हाजीपुर में भी दिखा रफ्तार का कहर

राज्य चुनें
बिहार के गयाजी से सवारी लेकर कोलकाता जा रही एक यात्री बस झारखंड के धनबाद जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 यात्री घायल हुए हैं. घटना बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास हुई. बताया जा रहा है कि यहां महारानी बस एजेंसी की एक यात्री बस नेशनल हाईवे 19 पर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे. घटना में आठ यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें बरवाअड्डा पुलिस के सहयोग से धनबाद SNMMCH अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बस काफी तेज रफ्तार में आ रही थी और ओवरटेक करने के चलते सड़क पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई. इससे बस का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई. फिलहाल, घटना में सुरक्षित बचे बाकी यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है.
हाजीपुर में ट्रक-कार की टक्कर में एक की मौत
इसी तरह से वैशाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा पुलिस लाइन के पास हाजीपुर-मुजफ्फरपुर NH-22 पर हुआ. बताया जा रहा है कि सभी लोग गोरौल से श्राद्ध भोज में शामिल होकर कार से वापस लौट रहे थे. NH-22 पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक, हादसे की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी.
महुआ थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के निवासी हैं पीड़ित
दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे चारों लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में कुंदन कुमार की मौत हो गई, जबकि तीन घायलों को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया. बताया जा रहा है कि सभी लोग महुआ थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के रहने वाले हैं. हादसे की सूचना मिलते ही वैशाली ग्रामीण एसपी सोनू कुमार राय भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का जायजा लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.