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'जैसे रावण की सभा में हंसते थे राक्षस, वैसे संसद में हंस रहा था विपक्ष', बीजेपी का इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार

Ranchi News: केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने कहा कि अभी स्पेशल सेशन संसद में हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना था. आज महिला शक्ति जाग उठी है. नारी शक्ति को महाशक्ति माना जाता है. बीजेपी, एनडीए  के नेतृत्व ने केंद्र सरकार ने सेवा करने का काम किया है.

Written By  Kumar Chandan|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 20, 2026, 12:33 PM IST

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रांची में बीजेपी का इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार
रांची में बीजेपी का इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनवाल और विधायक श्रेयसी सिंह ने पीसी की. इस दौरान श्रेयसी सिंह ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को पीएम ने संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन को पुनः पास करवाने का प्रयास किया. मगर, विपक्ष ने उसको लेकर वोटिंग तक नहीं किया. ये आधी आबादी की शक्तिकरण को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने नहीं देना चाहते और ये अधिनियम संसद से पारित नहीं करने दिया गया. जबकि ये आरक्षण सभी महिलाओं के लिए सामान्य रुप से लाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि इसका समर्थन नहीं किया और इंडी एलायंस के सभी नेता भारत की हर महिला के नजरों से गिर गए. आज एक लोकसभा में 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है और इसके लिए क्या आज परिसीमन की आवश्यकता नहीं है? तर्क दिया दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. दक्षिण के राज्यों की सीटें बढ़ती. 

श्रेयसी सिंह ने कहा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना चलाया, जुमलेबाजी की. योजना चलाया पर जब पीएम के नेतृत्व में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती दिखी, तो विपक्ष को हजम नहीं हुआ. महिला को घर में बैठा, लेकिन 2500 हर महीने दे सकते हैं पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनसे देखा नहीं गया. महिला अधिकार देने की बात आई, तो खिलाफ में वोट करते हैं और मेज बजाते हैं, मुस्कुराते हैं. 

केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने कहा कि अभी स्पेशल सेशन संसद में हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना था. आज महिला शक्ति जाग उठी है. नारी शक्ति को महाशक्ति माना जाता है. बीजेपी, एनडीए  के नेतृत्व ने केंद्र सरकार ने सेवा करने का काम किया है. पीएम ने महिला को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए आगे बढ़ाने का काम किया है. 

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उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था. कांग्रेस और उनके साथियों ने महिला का अपमान किया है. देश की महिला का अपमान किया है. इस बिल के विरोध का साजिश रचा गया. विपक्ष का चेहरा सामने आ गया है. कांग्रेस ने नारी समाज के खिलाफ जो पाप किया है, उसकी सजा कांग्रेस को भुगतनी ही होगी. देश की आज आबादी बढ़ चुकी है. महिला की संख्या को संसद में बढ़ाना ही होगा, आप इनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते. असुर की तरह कांग्रेस के लोग हंस रहे थे, जैसे रावण की सभा में लोग हंसते थे.

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