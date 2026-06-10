/Jharkhand Rajya Sabha Chuanv 2026: परिमल नथवानी के नामांकन पर फैसले से पहले BJP का बड़ा दावा, महागठबंधन पर भी कटाक्ष

Jharkhand Rajya Sabha Chuanv 2026: झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन सवालों के घेरे में आ गया है. जानकारी के मुताबिक, निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन पत्र में कई विसंगति पाई गई हैं, जिसकी वजह से चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन होल्ड कर लिया है. इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है तो जेएमएम और बीजेपी इसे रिटर्निंग ऑफिसर का विशेष अधिकार बता रही है. परिमल नथवानी की उम्मीदवारी पर बैठक जारी है. अभी यह भी क्लियर नहीं है कि परिमल नथवानी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस बीच बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने उनकी जीत का भी दावा कर दिया है.