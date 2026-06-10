/Jharkhand Rajya Sabha Chuanv 2026: परिमल नथवानी के नामांकन पर फैसले से पहले BJP का बड़ा दावा, महागठबंधन पर भी कटाक्ष

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Jharkhand Rajya Sabha Chuanv 2026: झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन सवालों के घेरे में आ गया है. जानकारी के मुताबिक, निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन पत्र में कई विसंगति पाई गई हैं, जिसकी वजह से चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन होल्ड कर लिया है. इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है तो जेएमएम और बीजेपी इसे रिटर्निंग ऑफिसर का विशेष अधिकार बता रही है. परिमल नथवानी की उम्मीदवारी पर बैठक जारी है. अभी यह भी क्लियर नहीं है कि परिमल नथवानी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस बीच बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने उनकी जीत का भी दावा कर दिया है.
बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने कहा कि संख्या बल किसी के पास हो सकता है, लेकिन लोगों के मन का मालिक कोई नहीं हो सकता. बीजेपी सांसद ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष लगातार खरीद-फरोख्त की राजनीति का आरोप लगा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके अपने विधायक असंतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के सभी विधायक एकजुट हैं तथा परिमल नाथवानी को व्यापक समर्थन मिलेगा.
ढुल्लू महतो ने यह भी कहा कि परिमल नाथवानी का झारखंड से पुराना जुड़ाव रहा है और उनके कार्यों को देखते हुए कई विधायक उनका समर्थन कर सकते हैं. भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारकर परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि विधानसभा में पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण यह रणनीतिक फैसला लिया गया.
उधर, महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार के मैदान में उतरने से क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बढ़ गई है. राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों खेमों में लगातार बैठकों और रणनीति का दौर जारी है.