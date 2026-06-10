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Jharkhand Rajya Sabha Chuanv 2026: परिमल नथवानी के नामांकन पर फैसले से पहले BJP का बड़ा दावा, महागठबंधन पर भी कटाक्ष

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने परिमल नथवानी के नामांकन पर फैसले से पहले ही उनके जीत का दावा कर दिया है. उन्होंने कहा कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:48 PM IST
Jharkhand Rajya Sabha Chuanv 2026: परिमल नथवानी के नामांकन पर फैसले से पहले BJP का बड़ा दावा, महागठबंधन पर भी कटाक्ष
Image Credit: परिमल नथवानी (फाइल फोटो)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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