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NCERT पाठ्यक्रम में 'इमरजेंसी' शामिल करने पर रार, बीजेपी और कांग्रेस-झामुमो में छिड़ी जुबानी जंग

Jharkhand News: झारखंड में केंद्र सरकार के एक फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई. केंद्र सरकार ने एनसीआरटी में 9वीं कक्षा में इमरजेंसी को पाठ्यक्रम में शामिल किया. इस पर बीजेपी का कहना है कि जितने भी इतिहास को छुपाया गया है उसे भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए. वहीं, कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस बीजेपी की कार्यशैली पॉलिटिकल एथिक्स के खिलाफ रही है.

Written ByKumar ChandanEdited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:08 PM IST
NCERT पाठ्यक्रम में 'इमरजेंसी' शामिल करने पर रार, बीजेपी और कांग्रेस-झामुमो में छिड़ी जुबानी जंग
Image Credit: (Photo-AI) बीजेपी और कांग्रेस-झामुमो में छिड़ी जुबानी जंगSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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