NCERT पाठ्यक्रम में 'इमरजेंसी' शामिल करने पर रार, बीजेपी और कांग्रेस-झामुमो में छिड़ी जुबानी जंग

वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि किस इमरजेंसी को पढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के समय में घोषित इमरजेंसी थी, उन सब बातों का जिक्र होता ही रहता है, पर जो अघोषित इमरजेंसी है, दबाये जा रहे हैं तानाशाही सरकार है. इससे बड़ा इमरजेंसी क्या होगा? जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं. बहुत सारे विषय हैं जिसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए. हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा कौन है? किस परिस्थिति में हत्या हुई? कौन लोग उसको महिमा मंडित करते हैं? ये सब बातें भी आज की पीढ़ी को जानना चाहिए और पाठ्यक्रम में शामिल हो? ये पूरी तरह से नया विवाद खड़ा करना, अयोध्या में चंदा चोरी विवाद चल रहा है, राम मंदिर में उससे ध्यान भटकाने की साजिश है.