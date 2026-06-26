NCERT पाठ्यक्रम में 'इमरजेंसी' शामिल करने पर रार, बीजेपी और कांग्रेस-झामुमो में छिड़ी जुबानी जंग

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केंद्र सरकार ने एनसीआरटी में 9वीं कक्षा में इमरजेंसी को पाठ्यक्रम में शामिल किया. अब इस पर सियासी बयानबाजी होने लगी है. बीजेपी ने इसे आवश्यक बता रही है. बीजेपी का कहना है कि जितने भी इतिहास को छुपाया गया है उसे भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए. वहीं, इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली पॉलिटिकल एथिक्स के खिलाफ रही है. वो कांग्रेस के खिलाफ बातें लोगों के मन में बिठाना चाहती है.
इस पर झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर कि वो देश की जनता के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि कांग्रेस का शासन काल देश हित में नहीं था। लोगों की मानसिकता कांग्रेस के खिलाफ स्थापित हो. इस पर बीजेपी काम कर रही है, यहीं कारण है कि 9वीं क्लास में इमरजेंसी को शामिल किया जाना, तो आने वाले दिन में इस बात की भी पढ़ाई हो सकती है कि बाबरी मस्जिद क्यों ढाया गया? इस तरह की शिक्षा देना का साफ उद्देश्य है. बीजेपी खुलकर इस तरह का काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि जिस तरह नेहरू के आदर्शों और विचारों उनकी बातों को खुलकर देश खिलाफ बता रहें हैं. साथ ही इंदिरा गांधी के कार्य संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं. वह कांग्रेस के देश को आगे बढ़ाने के योगदान के विरुद्ध जाकर जनता के मन में कांग्रेस की नाकामियों को बैठना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस के खिलाफ नफरत हो.
झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इमरजेंसी को पढ़ना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है. इस देश में आज जेब में संविधान लेकर जो लोग घूमते हैं और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी संविधान को समाप्त कर देगी. 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने किया था. इमरजेंसी लगाया था. देश में सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाले सभी लीडर को जेल में डाल दिया था. आज अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे जानेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस ने इस देश से संविधान को समाप्त करने की कोशिश किया.
बीजेपी नेता नेता कहा कि हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष किया, बाबर के सेनापति ने जन्मभूमि पर तोड़कर मस्जिद बनाया था. हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बात है. जितने भी इतिहास को छिपाया गया है हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रवि नाथ किशोर ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र को सर्वोपरि मान कर काम करती है और राष्ट्रीय की युवा पीढ़ी और आम लोगों को जानने का हक है, किस प्रकार सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई थी. इमरजेंसी लगाकर लोगों को उनके मूल अधिकार से वंचित किया गया था.
वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि किस इमरजेंसी को पढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के समय में घोषित इमरजेंसी थी, उन सब बातों का जिक्र होता ही रहता है, पर जो अघोषित इमरजेंसी है, दबाये जा रहे हैं तानाशाही सरकार है. इससे बड़ा इमरजेंसी क्या होगा? जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं. बहुत सारे विषय हैं जिसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए. हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा कौन है? किस परिस्थिति में हत्या हुई? कौन लोग उसको महिमा मंडित करते हैं? ये सब बातें भी आज की पीढ़ी को जानना चाहिए और पाठ्यक्रम में शामिल हो? ये पूरी तरह से नया विवाद खड़ा करना, अयोध्या में चंदा चोरी विवाद चल रहा है, राम मंदिर में उससे ध्यान भटकाने की साजिश है.