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Jharkhand Politics: चारों तरफ भगवा के बीच BJP को खटकने लगा झारखंड वाला नुक्ता, अब अमित शाह के ये करीबी होंगे तैनात

Jharkhand Politics: बंगाल में पर्दे के पीछे रहकर कमल खिलाने वाले नेता को पार्टी अब झारखंड की कमान सौंपने की तैयारी कर रही है. जिस नेता को झारखंड की जिम्मेदारी दी जा रही है, वो उत्तर प्रदेश में भी अपनी काबिलियत साबित कर चुका है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 10:27 AM IST

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बीजेपी के निशाने पर अब झारखंड
बीजेपी के निशाने पर अब झारखंड

Jharkhand Politics: बंगाल फतह के बाद बीजेपी के 'अश्वमेध यज्ञ' का घोड़ा अगले पड़ाव की ओर निकल चुका है. इस जीत के बाद भारत के नक्शे में पूरब से लेकर पश्चिम तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है. हालांकि, झारखंड अभी तक इस रंग से बाहर है. मैप को देखने पर यह बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है, जैसे किसी शब्द में एक नुक्ता लगा हो. बीजेपी आलाकमान से लेकर कार्यकर्ता तक, अब सभी को यह बात अखरने सी लगी है. यही वजह है कि बीजेपी पूरा फोकस अब झारखंड की ओर शिफ्ट हो गया है और पार्टी अब इस राज्य में अमित शाह के करीबी के बहुत करीबी नेता को तैनात करने जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपने का प्लान बनाया है. बंगाल में बीजेपी की जीत के कई नायक हैं, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है सुनील बंसल का है. मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले सुनील बंसल चुपचाप अपने टास्क को पूरा करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं. बंगाल में भी उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी का कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई है. इससे पहले वे उत्तर प्रदेश में भी अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं. 

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सियासी जानकारों के मुताबिक, अमित शाह जो प्लान बनाते हैं, सुनील बंसल उसे जमीन पर उतारने का काम करते हैं. यूपी से लेकर बंगाल तक दोनों की जुगलबंदी पार्टी के लिए हमेशा कारगर साबित हुई है. अब सुनील बंसल को झारखंड की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा चल रही है. कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद सुनील बंसल को झारखंड भेजा जाएगा. बता दें कि झारखंड में 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं.

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