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खान-खनिज संशोधन विधेयक पर बीजेपी को नहीं मिल रहा आजसू का साथ, JMM बोला- अगल-थलग पड़ा विपक्ष

खान खनिज संशोधन विधेयक पर बीजेपी को आजसू का साथ नहीं मिल रहा है. इस पर जेएमएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग-अलग पड़ गई है. उनके सहयोगी भी उनसे इत्तफाक नहीं रखते और वह विरोध कर रहे हैं.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 21, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:23 PM IST
खान-खनिज संशोधन विधेयक पर बीजेपी को नहीं मिल रहा आजसू का साथ, JMM बोला- अगल-थलग पड़ा विपक्ष
Image Credit: खान खनिज संशोधन विधेयक बीजेपी को नहीं मिल रहा आजसू का साथ (फाइल फोटो)

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