/खान-खनिज संशोधन विधेयक पर बीजेपी को नहीं मिल रहा आजसू का साथ, JMM बोला- अगल-थलग पड़ा विपक्ष

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खान खनिज संशोधन विधेयक पर झामुमो सहित सूबे की सत्ताधारी दल में तल्खी है. वहीं, झारखंड में बीजेपी को आजसू का साथ नहीं मिल रहा है. AJSU 'सेस' (उपकर) को खत्म करने के पक्ष में नहीं है और उसने साफ कर दिया है कि राज्य के हितों के खिलाफ लिया गया कोई भी फैसला जनता को मंजूर नहीं होगा. केंद्र सरकार के 'माइंस एंड मिनरल्स (संशोधन) बिल' के मामले में BJP को अपने सहयोगी AJSU का साथ नहीं मिल पा रहा है. AJSU 'सेस' को खत्म करने का विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी फैसला जनता स्वीकार नहीं करेगी.
जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग-अलग पड़ गई है. उनके सहयोगी भी उनसे इत्तफाक नहीं रखते और वह विरोध कर रहे हैं. अभी का जो माहौल है, उसमें झारखंड का कोई भी नेता, जिसमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो और झारखंड के बारे में सकारात्मक सोच रखता हो, वह इस कानून का समर्थन कर ही नहीं सकता. अगर समर्थन किया तो झारखंड की सड़कों पर घूम नहीं पाएगा. झारखंड की भलाई के लिए सभी पार्टियों को एक होना होगा. लेकिन अफसोस की बात है कि बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके फायदे गिना रहे हैं.
कांग्रेस ने भी इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि जो भी झारखंड के मिट्टी की राजनीति करेगा, उसको केंद्र सरकार के इस कानून का विरोध करना ही पड़ेगा. बीजेपी के नेताओं को तो अमित शाह ने तलब किया था, कहां की क्या राजनीति कर रहे हो. लेकिन जिस तरीके से कृषि काला कानून वापस लेना पड़ा, इस काले कानून को भी वापस लेना पड़ेगा.
वहीं, बीजेपी नेता योगेंद्र प्रताप ने कहा किसुदेश महतो सरकार के खिलाफ हमलावर थे. वे एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से वही कर रहे हैं जो उन्हें उचित लगता है. हम गठबंधन सहयोगी हैं, जब भी जरूरत होगी, हम राज्य और देश के हित में फैसले लेते रहेंगे. संशोधन अधिनियम झारखंड के हित में है. मैंने सुदेश महतो का बयान नहीं देखा है, हमारे वरिष्ठ नेता उस पर प्रतिक्रिया देंगे. सुदेश महतो को इस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए. अगर उन्हें पूरी जानकारी होगी, तो वे कोई आपत्ति नहीं करेंगे.