/खान-खनिज संशोधन विधेयक पर बीजेपी को नहीं मिल रहा आजसू का साथ, JMM बोला- अगल-थलग पड़ा विपक्ष

खान खनिज संशोधन विधेयक पर झामुमो सहित सूबे की सत्ताधारी दल में तल्खी है. वहीं, झारखंड में बीजेपी को आजसू का साथ नहीं मिल रहा है. AJSU 'सेस' (उपकर) को खत्म करने के पक्ष में नहीं है और उसने साफ कर दिया है कि राज्य के हितों के खिलाफ लिया गया कोई भी फैसला जनता को मंजूर नहीं होगा. केंद्र सरकार के 'माइंस एंड मिनरल्स (संशोधन) बिल' के मामले में BJP को अपने सहयोगी AJSU का साथ नहीं मिल पा रहा है. AJSU 'सेस' को खत्म करने का विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी फैसला जनता स्वीकार नहीं करेगी.