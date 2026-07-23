Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /अंडे, टमाटर और पत्थरों से हमले का आरोप, रांची में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई FIR

अंडे, टमाटर और पत्थरों से हमले का आरोप, रांची में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई FIR

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कोई काउंटर एफआईआर नहीं है, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की शिकायत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से पत्थर लेकर आए थे और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:17 PM IST
अंडे, टमाटर और पत्थरों से हमले का आरोप, रांची में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई FIR
Image Credit: (Z News) अरगोड़ा थाने पहुंची बीजेपी, कांग्रेस पर पथराव का केस दर्ज

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CBI की कार्रवाई: DRM ऑफिस से APO हिरासत में, घर से पिस्तौल और गोलियां बरामद
CBI7 min ago
2
Sheikh Aslam murder case22 min ago
3
Bihar News1 hr ago
4
Bankipur assembly by-election1 hr ago
5
NSTI Women2 hrs ago