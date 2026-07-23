/अंडे, टमाटर और पत्थरों से हमले का आरोप, रांची में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई FIR

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झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को अरगोड़ा थाना पहुंचा. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. बीजेपी का आरोप है कि पार्टी कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से पथराव किया, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए. प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश, रांची महापौर रोशनी खालको, उपमहापौर नीरज कुमार और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कोई काउंटर एफआईआर नहीं है, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की शिकायत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से पत्थर लेकर आए थे और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया. मरांडी ने कहा कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए व्यक्तिगत और पार्टी स्तर पर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं.
उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बैरिकेडिंग खोलने में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. साथ ही कहा कि दोषियों के साथ-साथ घटना में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.
वहीं, रांची महानगर बीजेपी अध्यक्ष वरुण साहू ने बताया कि 20 से 25 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर अंडे, टमाटर और पत्थरों से हमला किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए. उन्होंने कहा कि पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट और घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य (पेन ड्राइव) भी सौंपे गए हैं. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
घटना में घायल बीजेपी कार्यकर्ता संजय चौधरी ने बताया कि वह पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, तभी अचानक किसी ने उनके सिर पर पत्थर या किसी भारी नुकीली वस्तु से हमला कर दिया. इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और टांके लगाने पड़े. उन्होंने आरोप लगाया कि घायल होने के बाद कुछ लोगों ने सरिया जैसी वस्तु से भी उनके साथ मारपीट की.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा