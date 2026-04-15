बिहार में बीजेपी का सपना साकार, झारखंड में जश्न, सियासत भी धुआंधार

Jharkhand News: बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जब पहली बार राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिससे पार्टी का वर्षों पुराना सपना साकार होता दिख रहा है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगने की खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है. इसका असर अब पड़ोसी राज्य झारखंड की राजनीति पर भी साफ दिखने लगा है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों इस बदलाव को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं. बिहार के इस बड़े राजनीतिक बदलाव को लेकर झारखंड में भी बयानबाजी तेज हो गई है.

बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं. सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा ने बिहार की जनता कि जनादेश का सम्मान नहीं किया और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी धनबल संवैधानिक एजेंसियों के साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकार बनाने का काम किया है. वहीं, उन्होंने कहा कि आज ज्यादा राजनीति नहीं सिर्फ सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देंगे.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि झामुमो अपने नजरिए से चीजों को देख रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया था और सम्राट चौधरी भी एनडीए के ही मुख्यमंत्री हैं रही बात नीतीश कुमार की, तो उन्होंने खुद इस पड़ाव को चुना है और जिस जगह पर बिहार को ले जाने का काम किया गया है सम्राट चौधरी उसे आगे लेकर चलेंगे.

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कांग्रेस ने बीजेपी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी का जनादेश का अपमान करने का फितरत पुराना रहा है. बिहार की जनता ने जिस बीजेपी को हमेशा सत्ता से दूर रखा और जिस मुख्यमंत्री को पलायन रोकने की जिम्मेदारी दी सभी ने उनका ही पलायन कर दिया और सरकार में खुद का घुसपैठ करवा लिया. सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देते हुए कांग्रेस में यह भी कह दिया कि बिहार को वैसे मुख्यमंत्री मिला है जो सातवीं फेल है और हत्या का आरोपी है, तो अब बिहार का भविष्य कैसा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

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