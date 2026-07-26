/JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर BJP हमलावर, मरांडी ने CBI जांच की मांग की

उन्होंने कहा कि बिना विलंब किए राज्य सरकार पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके . जेपीएससी में जो क्राइम हुआ है, झारखंड के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये काम नहीं हो रहा है. माफिया को बचाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है. सीजीएल के गड़बड़ी के समय भी सरकार ने सीआईडी जांच करवाया और उसका फल क्या हुआ सभी को पता है. CID जो जांच कर रही है, वह सिर्फ आई वाश है. इस प्रक्रिया से हुई नियुक्तियां भी शक के घेरे में हैं. जिस JPSC पर राज्य के युवाओं का भविष्य टिका है, खुद ही गड़बड़ियों से भरा हो, तो काबिल अधिकारियों की भर्ती नहीं हो सकती. ऐसे में, झारखंड कुप्रबंधन और गलत तौर-तरीकों से कैसे बच सकता है?