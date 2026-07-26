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JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर BJP हमलावर, मरांडी ने CBI जांच की मांग की

14वीं JPSC परीक्षा घोटाले को लेकर BJP ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा. इसे लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीजीएल के गड़बड़ी के समय भी सरकार ने सीआईडी जांच करवाया और उसका फल क्या हुआ सभी को पता है. CID जो जांच कर रही है, वह सिर्फ आई वाश है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:29 PM IST
JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर BJP हमलावर, मरांडी ने CBI जांच की मांग की
Image Credit: विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी (फाइल फोटो)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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