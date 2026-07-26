/JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर BJP हमलावर, मरांडी ने CBI जांच की मांग की

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बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को धोखा दे रही है. 14वीं JPSC परीक्षा में हाल ही में हुई गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ियां अचानक नहीं होतीं, बल्कि जान-बूझकर की जाती हैं. अब तक जेपीएससी के 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और इसके चेयरमैन एल. ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया है, फिर भी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. इसके बजाय वह मुख्य आरोपी को बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने जांच CID को सौंपी है.
उन्होंने कहा कि बिना विलंब किए राज्य सरकार पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके . जेपीएससी में जो क्राइम हुआ है, झारखंड के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये काम नहीं हो रहा है. माफिया को बचाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है. सीजीएल के गड़बड़ी के समय भी सरकार ने सीआईडी जांच करवाया और उसका फल क्या हुआ सभी को पता है. CID जो जांच कर रही है, वह सिर्फ आई वाश है. इस प्रक्रिया से हुई नियुक्तियां भी शक के घेरे में हैं. जिस JPSC पर राज्य के युवाओं का भविष्य टिका है, खुद ही गड़बड़ियों से भरा हो, तो काबिल अधिकारियों की भर्ती नहीं हो सकती. ऐसे में, झारखंड कुप्रबंधन और गलत तौर-तरीकों से कैसे बच सकता है?
विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चेयरमैन त्याग पत्र देकर कैसे मुक्त हो जाएंगे? उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए. झारखंड में पदाधिकारी बनने के लिए एक अभ्यर्थी को 40 लाख रुपए खर्च करना होता है. जेपीएससी प्रकरण में जो एफआईआर किया गया है, वो किसके कम्प्लेन पर किया गया है, स्पष्ट नहीं है. लगता है आनन फानन में जान बुझ कर कमजोर एफआईआर किया गया है, ताकि दोषी को इसका लाभ मिले. जो जानकारी मिल रही है, भ्रष्टाचार निवारण के तहत एफआईआर नहीं हुआ है. सीआईडी के माध्यम से जो अनुसंधान हो रहा तथ्यों को बचाने की कोशिश है. सीआईडी झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें.