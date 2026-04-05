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स्थापना दिवस पर झारखंड बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान, सामाजिक कार्यकर्ता सुमित साहू ने ज्वाइन की पार्टी

Jharkhand Politics: सामाजिक कार्यकर्ता सुमित साहू ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि वह सक्रिय कार्यकर्ता के रुप में घर-घर जाकर पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होना सौभाग्य की बात है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:43 PM IST

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सामाजिक कार्यकर्ता सुमित साहू ने बीजेपी ज्वाइन की
सामाजिक कार्यकर्ता सुमित साहू ने बीजेपी ज्वाइन की

Jharkhand BJP News: बीजेपी के स्थापना दिवस पर झारखंड में पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया. इस दौरान रांची में स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता सुमित साहू के नेतृत्व में पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों को बीजेपी की सदस्या दिलाई. इस मौके पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सुमित साहू ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना सौभाग्य की बात है. बीजेपी सिर्फ भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रहित को आगे रखती है. सक्रिय कार्यकर्ता के रुप में घर-घर जाकर पार्टी की विचारधारा को पहुंचाते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे.

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप सबक के योगदान से पार्टी ताकतवर भी होगी और मजबूत भी होगी. झारखंड में पार्टी ने नए लोगों का योगदान महत्व रखता है. जब जब यहां बीजेपी की सरकार थी तब विकास कार्य हुए. सभी वर्गों के हित में काम हुए. आज यहां जो सरकार है विकास के सारे काम ठप है, सबको ठगा है, यहां के खनिज संपदा को सरकारी संरक्षण में लूटने में लगे हैं. यहां की आज की सरकार काम कर नहीं रही, कमाने में लगी है, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और इसके लिए पार्टी को गांव गांव तक मजबूत करना है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिनका काम अपराधियों को पकड़ना है, उस पुलिस को वसूली में लगा कर रखा गया है. आने वाले समय में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेंगी और कानून का राज स्थापित होगा. वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होकर लोगों ने बताया कि हम सिर्फ सामाजिक काम नहीं करते हैं, बल्कि देश और राज्य की भी चिंता करते हैं और यहां के तुष्टिकरण वाली सरकार के खिलाफ लड़ाई करने का काम करेंगे. 

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इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि बीजेपी विचारधारा आधारित पार्टी है और उस विचारधारा के साथ लोग जुड़ कर समाज की सेवा करते हैं. कांग्रेस जेएमएम के लोग गरीबों का दर्द क्या जानेंगे? आज झारखंड में हाहाकार मचा है और यहां के सीएम आसाम में चुनाव प्रचार में जुटे हैं. पुलिस वाले पैसा वसूली में लगे हैं. भ्रष्टाचारियों से बचने की आवश्यकता है.

रिपोर्ट- कुमार चन्दन

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