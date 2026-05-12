रांची में जल संकट पर BJP का हल्ला बोल, निकाला आक्रोश मार्च

झारखंड की राजधानी रांची में बिजली और पानी की कमी के खिलाफ बीजेपी ने एक बड़ा आक्रोश मार्च निकाला. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय तक प्रदर्शन किया. इस दौरान महिलाओं ने पानी के संकट को दिखाने के लिए खाली घड़े फोड़े.
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झारखंड की राजधानी रांची में बिजली और पानी की भारी किल्लत को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. इस 'आक्रोश मार्च' में नेताओं के साथ-साथ आम जनता और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया.
बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन रांची के जिला स्कूल से शुरू होकर डीसी (DC) कार्यालय तक चला. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. इस मार्च की खास बात यह थी कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अपने साथ खाली घड़े लेकर पहुंची थीं. बिजली और पानी न मिलने से परेशान महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए डीसी कार्यालय के बाहर सड़क पर ही घड़े फोड़ दिए. उनका कहना है कि भीषण गर्मी में भी उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है और बिजली की कटौती ने जीना मुश्किल कर दिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि आज पूरा राज्य बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने पीने के पानी के लिए जितनी भी योजनाएं दी थीं, राज्य सरकार ने उन सबकी हालत खराब कर दी है. उन्होंने कहा कि राजधानी रांची जैसी जगह पर भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है.
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बीजेपी के इस प्रदर्शन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यह सब नाटक कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात करनी चाहिए. वहीं, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बीजेपी नीट (NEET) परीक्षा के मुद्दे पर चुप क्यों है और उस पर प्रदर्शन क्यों नहीं करती? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है.