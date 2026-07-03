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जमशेदपुर अब 'चापर पुर' बन गया, हेमंत सरकार में पानी सिर से ऊपर निकला: अमर बाउरी

BJP leader Amar Bauri: बीजेपी ने 3 जुलाई, दिन शुक्रवार को जमशेदपुर में बंद बुलाया था. इस दौरान अमर बाउरी ने कहा कि इसको समर्थन मिला है, कंपनियों ने भी समर्थन दिया है, हर किसी का समर्थन मिला है. ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए.

Written ByKumar ChandanEdited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:47 PM IST
जमशेदपुर अब 'चापर पुर' बन गया, हेमंत सरकार में पानी सिर से ऊपर निकला: अमर बाउरी
Image Credit: (File Photo) बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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