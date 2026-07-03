जमशेदपुर अब 'चापर पुर' बन गया, हेमंत सरकार में पानी सिर से ऊपर निकला: अमर बाउरी

बीजेपी ने 3 जुलाई, दिन शुक्रवार को जमशेदपुर में बंद बुलाया था. इस दौरान अमर बाउरी ने कहा कि इसको समर्थन मिला है, कंपनियों ने भी समर्थन दिया है, हर किसी का समर्थन मिला है. ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए. खुले में नशे के कारोबार हो रहा है, सूखा नशा के जद में पूरा झारखंड है. झारखंड के युवा भी नशे के चंगुल में फंसे हैं और राज्य सरकार पैसा के कारण नौनिहाल को बर्बाद होने दे रही है. एक लंबा सिंडिकेट है, सिर्फ आला ऑफिसर को हटाकर, नाखून कटाकर शहीद होने का काम नहीं किया जा सकता.