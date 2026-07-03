जमशेदपुर अब 'चापर पुर' बन गया, हेमंत सरकार में पानी सिर से ऊपर निकला: अमर बाउरी

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बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि पिछले दिनों जमशेदपुर में बड़ी घटना घटी, अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है. जमशेदपुर अब चापर पुर बन गया है. इस बड़ी घटना के बाद से झारखंड खास कर जमशेदपुर में आक्रोश देखा गया, पुलिस का इकबाल अगर खत्म हो जाए और उसके होने का भी न होना समझा जाए, तो परिस्थिति समझ सकते हैं. जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है कानून व्यवस्था से समझौता ही किया है. बेहतर कानून व्यवस्था का प्रयास कभी नहीं हुआ.
उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिले में एसपी की बोली लगाई जाने लगी, थानों की बोली लगाई जाने लगी, पुलिस की साख गिरती चली गई, अच्छे पुलिसकर्मी का मनोबल गिरा, पुलिस को निचले स्तर तक गिरा दिया गया है. पुलिस हत्या हो और पइलिस अभियुक्त करने में विफल हो, तो राज्य सरकार की विफलता है.
बीजेपी ने 3 जुलाई, दिन शुक्रवार को जमशेदपुर में बंद बुलाया था. इस दौरान अमर बाउरी ने कहा कि इसको समर्थन मिला है, कंपनियों ने भी समर्थन दिया है, हर किसी का समर्थन मिला है. ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए. खुले में नशे के कारोबार हो रहा है, सूखा नशा के जद में पूरा झारखंड है. झारखंड के युवा भी नशे के चंगुल में फंसे हैं और राज्य सरकार पैसा के कारण नौनिहाल को बर्बाद होने दे रही है. एक लंबा सिंडिकेट है, सिर्फ आला ऑफिसर को हटाकर, नाखून कटाकर शहीद होने का काम नहीं किया जा सकता.
बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सरकार को आगाह करना है असली सत्ता और ताकत जनता के पास होती है. राज्य सरकार दोषी को पकड़ कर कानून का राज स्थापित करें. मामले को डायवर्ट करने की कोशिश सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के, झामुमो के रणनीतिकारों को समझना चाहिए उनके द्वारा जो गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया उसे भी जनता ने खारिज किया है. बीजेपी विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार है आंदोलन सड़क से सदन तक चलेगा.