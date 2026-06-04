भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का निधन, बाबूलाल मरांडी समेत दिग्गज नेताओं ने जताया शोक

Benny Prasad Gupta: पाकुड़ विधानसभा से दो बार भाजपा से विधायक रहे बेनी प्रसाद गुप्ता का निधन हो गया. वे 81 वर्ष के थे. उनका देहांत हृदय गति रुकने से हुआ, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. बताया गया कि बेनी प्रसाद गुप्ता तीन दिन पहले इलाज के लिए रांची गए थे. सुबह ही वे रांची से अपने घर लौटे थे. जब वे बाथरूम जा रहे थे, तभी उन्हें बेचैनी महसूस हुई. परिजन उन्हें तुरंत सोनाजोड़ी सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके निधन की खबर मिलते ही समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक छा गया. उनके पार्थिव शरीर को सदर अस्पताल से उनके निजी आवास लाया गया. आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, सभी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.

पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता के निधन पर झारखंड राज्य के भाजपा के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, आदित्य साहू, कर्मवीर सिंह सहित अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही स्थानीय दूसरे दलों के विभिन्न नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है. इस दौरान भाजपा की जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पार्टी का झंडा ओढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अमित पांडे, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफीका हसन, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनुग्राहित प्रसाद साहा, प्रदेश मंत्री दुर्गा मंत्री, भाजपा नेता बाबुधन मुर्मू, जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल, नगर परिषद अध्यक्ष सबरी पाल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा सहित अन्य लोग शामिल होकर श्रद्धांजलि दी. लोगों ने उनके निधन को राजनीति के एक युग का अंत बताया। उनका अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल के धुलियान गंगा घाट में किया गया.

बेनी प्रसाद गुप्ता लगातार सामाजिक और राजनीतिक भूमिका में सक्रिय रहते थे. विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विकास कार्य किए. उनके प्रयासों से क्षेत्र की पेयजल समस्या को दूर करने का भी प्रयास किया गया था. बेनी प्रसाद गुप्ता के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. शोक व्यक्त करने वालों ने कहा कि बेनी प्रसाद गुप्ता हमेशा साफ-सुथरी राजनीति में विश्वास रखते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते थे. वे सही मायने में सभी तबकों के लोगों के नेता थे. लोगों ने उन्हें एक सरल नेता बताया, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे.

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बताते चलें कि बेनी प्रसाद गुप्ता युवावस्था से ही समाज सेवा से जुड़े हुए थे. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से भी जुड़े रहे और बाद में भारतीय जनसंघ के स्थापना काल से ही सक्रिय सदस्य बन गए थे. भारतीय जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठन के बाद भी उन्होंने पार्टी में सक्रिय रूप से योगदान दिया. बेनी प्रसाद गुप्ता झारखंड और बिहार के एक वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक थे.

उन्होंने अविभाजित बिहार विधानसभा (वर्ष 1990 से 1995) में पाकुड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था. वे दो बार भाजपा से विधायक रहे और 1990 से 1995 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे. झारखंड राज्य के गठन के बाद उन्होंने 2005 और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनावों में भी पाकुड़ सीट से भाजपा का प्रतिनिधित्व किया था. हालांकि तीसरी बार वे कांग्रेस के आलमगीर आलम से चुनाव हार गए. इसके बाद वे कभी जीत नहीं पाए. इस बीच उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा का दामन भी थामा था और लगभग एक वर्ष तक उसके साथ रहे. बाद में वे पुनः भाजपा में लौट आए. 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें फिर से विधायक का टिकट दिया था, लेकिन वे जीत नहीं सके थे. वहीं, उन्हें झारखंड में पार्टी की राज्य इकाई के प्रदेश महामंत्री और एक प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक