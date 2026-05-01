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दो पत्नियों के चक्कर में बीजेपी नेता की गई जान, पत्नियों पर हत्या का आरोप

Dhanbad Crime News: धनबाद के गोविंदपुर इलाके के उपर बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बीजेपी नेता अमृत दास का शव घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिला. बताया जा रहा है कि दो पत्नियों के चक्कर में बीजेपी नेता की जान गई है. हत्या का आरोप दोनों पत्नियों पर लग रहा है.

Written By  Nitesh Kumar Mishra|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 01, 2026, 05:48 PM IST

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दो पत्नियों के चक्कर में बीजेपी नेता की गई जान, पत्नियों पर हत्या का आरोप
दो पत्नियों के चक्कर में बीजेपी नेता की गई जान, पत्नियों पर हत्या का आरोप

Dhanbad News: धनबाद के गोविंदपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दो सगी बहनों से शादी करने वाले बीजेपी एससी (SC) मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत के बाद परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. 

दरअसल, धनबाद के गोविंदपुर इलाके के उपर बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बीजेपी नेता अमृत दास का शव घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है. 

मृतक की मां और बहन ने दोनों पत्नियों पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि अमृत दास की शादी दो सगी बहनों से हुआ था. दोनों ने मिलकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया है. 

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, अमृत दास छोटी पत्नी को गुरुवार को शॉपिंग कराने ले गया था, जिसके बाद बड़ी पत्नी से घर में विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद यह घटना सामने आई. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. मृतक की बहन ने भी दोनों पत्नियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है.

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