Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /फर्जी दस्तावेज मामले में बीजेपी नेता श्री निवास सिंह रांची से गिरफ्तार, हंटरगंज लेकर आई पुलिस

फर्जी दस्तावेज मामले में बीजेपी नेता श्री निवास सिंह रांची से गिरफ्तार, हंटरगंज लेकर आई पुलिस

Jharkhand News: फर्जी दस्तावेज मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता श्री निवास सिंह को रांची से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता श्री निवास सिंह ने आरोपों को खारिज किया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:10 PM IST
फर्जी दस्तावेज मामले में बीजेपी नेता श्री निवास सिंह रांची से गिरफ्तार, हंटरगंज लेकर आई पुलिस
Image Credit: फर्जी दस्तावेज मामले में बीजेपी नेता श्री निवास सिंह रांची से गिरफ्तार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का जलवा: पूर्णिया जिला बना नंबर-1
patna news1 hr ago
2
Katihar News1 hr ago
3
Bankipur by-election2 hrs ago
4
Jehanabad news2 hrs ago
5
Begusarai News3 hrs ago