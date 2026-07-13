/फर्जी दस्तावेज मामले में बीजेपी नेता श्री निवास सिंह रांची से गिरफ्तार, हंटरगंज लेकर आई पुलिस

गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता श्री निवास सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे लंबे समय से झारखंड सरकार और जिले के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक एवं प्रशासनिक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया है. वहीं स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि हाल ही में सिमरिया में आयोजित एक धरना-प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी. जिसमें बोला था देख लिया है, देखेंगे तुम्हारी जेल में कितना जगह है. हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी थाना कांड संख्या 117/26 में दर्ज मामले के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि आरोपी से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.