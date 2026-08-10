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'आईवॉश है एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी', छात्र आंदोलन पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सरकार को घेरा

BJP MP Sanjay Seth on Hemant Government: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने सोमवार को झारखंड में चल रहे जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी को आईवॉश बताया. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की.

Edited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:34 PM IST
'आईवॉश है एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी', छात्र आंदोलन पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सरकार को घेरा
Image Credit: (ANI) छात्र आंदोलन पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सरकार को घेरा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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