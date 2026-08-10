'बड़ी मछली बच जाए, इसलिए हुई एल खियांग्ते की गिरफ्तारी', बीजेपी सांसद का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप

एल. खियांगते की गिरफ्तारी पर विष्णु दयाल राम ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह कार्रवाई किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए की गई है. उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि पूरे मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए. आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने बड़े छात्र आंदोलन के बावजूद मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जा रही है. अगर सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहती है, तो उसे छात्रों की मांग पर विचार करना चाहिए. छात्रों को भी यह भरोसा होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी. ऐसी परिस्थिति में भी सीबीआई को जांच नहीं सौंपा जाना दाल में कुछ काला होने का संकेत देता है.