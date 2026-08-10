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'बड़ी मछली बच जाए, इसलिए हुई एल खियांग्ते की गिरफ्तारी', बीजेपी सांसद का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते की गिरफ्तारी और राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर घमासान तेज हो गया है. बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की जांच सौंपने की मांग का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं.

Edited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:43 PM IST
'बड़ी मछली बच जाए, इसलिए हुई एल खियांग्ते की गिरफ्तारी', बीजेपी सांसद का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप
Image Credit: बीजेपी सांसद का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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