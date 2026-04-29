झारखंड में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार को घेरा, 6 मई से पूरे राज्य में शुरू होगा बड़ा आंदोलन

झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य में पेयजल और बिजली संकट को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र से मिले 60 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई है और राज्य के 80 हजार चापाकल खराब हैं. इसके विरोध में बीजेपी 6 मई से 12 मई तक राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करेगी.
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रांची: झारखंड में भीषण गर्मी के बीच गहराते जल संकट को लेकर राजनीति तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि तपती धूप में शहर से लेकर गांव तक लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है. इस समस्या को लेकर बीजेपी ने अब सड़कों पर उतरने का फैसला किया है. बीजेपी कार्यकर्ता 6 मई से 12 मई तक अलग-अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे.
आदित्य साहू ने राज्य की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि आज झारखंड में लगभग 80 हजार चापाकल खराब पड़े हैं. सरकार ने वादा किया था कि खराब चापाकलों को 72 घंटे के भीतर ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा. यहाँ तक कि सरकार द्वारा जारी टॉल फ्री नंबर भी काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता प्यासी थी, तब सीएम एक महीने तक असम और बंगाल के दौरों में व्यस्त थे. उनका ध्यान झारखंड की समस्याओं पर नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की राजनीति पर है.
बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की 'नल-जल योजना' का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर घर तक शुद्ध पानी पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. कई गांवों में पाइप बिछा दिए गए हैं और नल भी लग गए हैं, लेकिन उनमें पानी की एक बूंद तक नहीं आती. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के 45% परिवार आज भी नल-जल योजना से वंचित हैं. झारखंड इस योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है, जहाँ देश का औसत 81% है, वहीं झारखंड मात्र 55% पर अटका है.
आदित्य साहू ने वित्तीय अनियमितता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को पेयजल योजनाओं के लिए 82,912 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 60,000 करोड़ रुपये की राशि बिना खर्च किए पड़ी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र पर पैसा न देने का झूठा आरोप मढ़ती है, जबकि सच्चाई यह है कि जो पैसा मिला है उसे भी खर्च नहीं किया जा रहा. इंडी गठबंधन की सरकार नहीं चाहती कि गरीब ग्रामीणों के घर तक पानी पहुँचे.
राज्य सरकार की नींद खोलने के लिए बीजेपी ने आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है. आदित्य साहू ने बताया कि पानी की किल्लत और लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे. विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 6 मई को गढ़वा, पलामू और लातेहार से होगी. इसके बाद 7 मई को चाईबासा, सरायकेला और खरसावां में प्रदर्शन किया जाएगा. 9 मई को संथाल परगना के जिलों—दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा और जामताड़ा में बीजेपी हुंकार भरेगी.
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आंदोलन के आखिरी चरण में 12 मई को राजधानी रांची में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ ही लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी जिलों में भी कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद करेंगे. आदित्य साहू ने साफ कहा कि यह सरकार जनता को सिर्फ प्रलोभन देने का काम करती है और उसे जनता की बुनियादी जरूरतों से कोई लेना-देना नहीं है. बीजेपी का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार प्यासी जनता के लिए ठोस कदम नहीं उठाती.