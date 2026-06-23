BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने JMM पर पलटवार करते हुए कहा कि JMM को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि वे छह विधायक कहां गए हैं, जो 56 विधायकों के उस समूह का हिस्सा थे. मुख्यमंत्री ने कल दावा किया था कि वे 50 विधायकों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सामने आकर यह साफ करना चाहिए कि वे छह विधायक कहां, कैसे और कब चले गए. राज्यसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री ज्यादा चर्चा में नहीं रहे हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर अभी तक खुद कुछ नहीं कहा है. इस मामले पर उनके प्रवक्ता ही बात कर रहे थे.