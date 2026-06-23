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BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने JMM पर पलटवार करते हुए कहा कि JMM को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि वे छह विधायक कहां गए हैं, जो 56 विधायकों के उस समूह का हिस्सा थे. मुख्यमंत्री ने कल दावा किया था कि वे 50 विधायकों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सामने आकर यह साफ करना चाहिए कि वे छह विधायक कहां, कैसे और कब चले गए. राज्यसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री ज्यादा चर्चा में नहीं रहे हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर अभी तक खुद कुछ नहीं कहा है. इस मामले पर उनके प्रवक्ता ही बात कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि विधायकों की संख्या 56 से घटकर 50 हो गई है. बीजेपी के एक ही कदम से सत्ताधारी पार्टी के छह विधायक पाला बदलकर चले गए. अगले और उसके बाद के साल में होने वाले राज्यसभा चुनावों के दौरान भी हर बार छह-छह विधायक पाला बदल सकते हैं, जिससे सरकार अल्पमत में आ सकती है. बंगाल की तरह ही, 'महागठबंधन' में भी बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं. सरकार के अपने ही विधायकों का प्रशासन से भरोसा उठ गया है.
उन्होंने आगे कहा कि हम कुछ दिनों में फिरायालाल चौक पर फर्स्ट-एड की सुविधा का इंतजाम करने जा रहे हैं. जब JMM, कांग्रेस और RJD के सदस्य आपस में भिड़ेंगे और एक-दूसरे को पीटेंगे, तो BJP के सदस्य उनके जख्मों पर पट्टी बांधने के लिए वहां मौजूद होंगे. वे सिर्फ सत्ता का फायदा उठाने के लिए एक साथ आए हैं. उनका गठबंधन राज्य के विकास के लिए नहीं है. चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वे मारपीट पर उतर आएं या उनके सिद्धांतों और नीतियों से समझौता करना पड़े, उन्हें बस पैसे की परवाह है. यही वजह है कि वे एकजुट रहते हैं.