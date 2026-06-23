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'झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ये बताए कि महागठबंधन के 6 विधायक कहां चले गए?', BJP ने उठाए सवाल

Jharkhand Politics: BJP ने JMM पर पलटवार किया है. BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ये बताए कि महागठबंधन के 6 विधायक कहां चले गए?

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:18 PM IST
'झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ये बताए कि महागठबंधन के 6 विधायक कहां चले गए?', BJP ने उठाए सवाल
Image Credit: BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही (फाइल फोटो)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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