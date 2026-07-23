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झारखंड में पेपर लीक पर भाजपा का वार, कहा- युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ

झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता बुलाकर अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में छह साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं. इससे लाखों युवाओं का भविष्य और रोजगार प्रभावित हुआ है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited BySunil MIshra
Published: Jul 23, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:28 PM IST
झारखंड में पेपर लीक पर भाजपा का वार, कहा- युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ
Image Credit: आदित्य साहू, भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष (Video Grab)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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