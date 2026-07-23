/झारखंड में पेपर लीक पर भाजपा का वार, कहा- युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ

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झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता बुलाकर अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में छह साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं. इससे लाखों युवाओं का भविष्य और रोजगार प्रभावित हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में भी बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है. भाजपा की मांग है कि सभी भर्ती घोटालों और जेपीएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए.
उन्होंने कहा कि जेपीएससी में हुए कथित घोटाले के खिलाफ भाजपा के आंदोलन के कारण ही तत्कालीन अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा. भाजपा चाहती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में युवाओं को इकट्ठा कर जिस तरह का आंदोलन किया जा रहा है, वह राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा देने जैसा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं हो रहा है. कांग्रेस गरीबों के हितों की बात करती है, जबकि उसके कार्य इसके विपरीत हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद के आवास के बाहर धरना देकर केवल फोटोशूट और राजनीतिक नाटक कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा. उन्होंने सोनिया गांधी पर भी देश को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया.
नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और बड़ी संख्या में छात्र सफल हुए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा संबंधी मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में केवल सीआईडी जांच कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए.
कांग्रेस द्वारा भाजपा कार्यालय के घेराव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता पत्थर लेकर आए थे और हिंसा फैलाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की और भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता पत्थरबाजी में घायल हुए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
उन्होंने कहा कि भाजपा भी इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि ज़ी न्यूज़ के पत्रकार संजय टोप्पो पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हमला किया गया, जिसकी भाजपा ने कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
उज्ज्वल मिश्रा की रिपोर्ट