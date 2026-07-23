/झारखंड में पेपर लीक पर भाजपा का वार, कहा- युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ

झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता बुलाकर अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में छह साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं. इससे लाखों युवाओं का भविष्य और रोजगार प्रभावित हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में भी बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है. भाजपा की मांग है कि सभी भर्ती घोटालों और जेपीएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए.