/झारखंडः वित्त मंत्री की नाराजगी पर BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज, बचाव मुद्रा में कांग्रेस-JMM

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झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार से नाराज चल हैं. वित्त मंत्री ने अपनी सुरक्षा लौटाने के बाद डीजीपी को एक पत्र लिख कर सिस्टम पर सवाल उठाएं हैं. अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष खास तौर से बीजेपी को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है. बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है. झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से चिपके रहने के लिए किसी हद तक जा सकती है और इसीलिए वित्त मंत्री को अपनी ही पार्टी के नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है. अशोक बड़ाईक ने कहा कि डीजीपी और वित्त मंत्री का मामला जिस तरह से सामने आया है, उसे पूरा राज्य देख रहा है. प्रदेश में मंत्री और डीजीपी में किस तरह की लड़ाई चल रही है. कांग्रेस के सीनियर लीडर और सरकार में नंबर-दो की भूमिका रखने वाले मंत्री वित्त मंत्री के पक्ष में कांग्रेस के एक भी नेता का बयान नहीं आया.
इससे साफ होता है कि सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस इतनी गिर गई है कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को भी दरकिनार करने से पीछे नहीं हट रही है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता से चिपके रहना चाहती है. जेएमएम के नेता या बड़े अधिकारी, कांग्रेस के नेताओं, विधायकों और मंत्री के स्वाभिमान को कितना भी ठेस पहुंचाएं, पिछलग्गू बने रहना कांग्रेस की मजबूरी है. सत्ता से चिपके रहना इनकी आदत है. वहीं, इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर वित्त मंत्री के साथ है.
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने व्यवस्था के ऊपर पत्र लिखा है. महागठबंधन सरकार और सीएम की प्राथमिकता है कि जनता हो या कोई मंत्री, आम हो या खास, किसी की भी सुरक्षा में कोई चूक नाइंसाफी है. डीजीपी को वित्त मंत्री का पत्र गंभीरता से लेना चाहिए. एक मंत्री अपने अंगरक्षकों के हित की बात कर रहा हो, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. इसी को संवेदनशीलता कहते हैं. संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस राज्य में महागठबंधन की सरकार संजीदा है. सीएम भी संजीदा हैं, अधिकारियों को भी संजीदगी के साथ काम करना होगा. वित्त मंत्री के पत्र पर डीजीपी को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए.
कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि ये चीजें चलती रहती हैं. इसका जल्द ही पटाक्षेप होगा. वहीं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले पर वित्त मंत्री ही बताएंगे, उनसे पूछिए. जबकि, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है. यह हमारी और हमारे गठबंधन की बात है. हेमंत सोरेन उनके भी सीएम हैं. अगर वित्त मंत्री ने सिस्टम पर कुछ सवाल उठाए हैं, तो वे शॉर्टआउट होंगे, ये कौन सी बड़ी बात है.