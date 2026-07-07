/झारखंडः वित्त मंत्री की नाराजगी पर BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज, बचाव मुद्रा में कांग्रेस-JMM

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार से नाराज चल हैं. वित्त मंत्री ने अपनी सुरक्षा लौटाने के बाद डीजीपी को एक पत्र लिख कर सिस्टम पर सवाल उठाएं हैं. अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष खास तौर से बीजेपी को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है. बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है. झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से चिपके रहने के लिए किसी हद तक जा सकती है और इसीलिए वित्त मंत्री को अपनी ही पार्टी के नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है. अशोक बड़ाईक ने कहा कि डीजीपी और वित्त मंत्री का मामला जिस तरह से सामने आया है, उसे पूरा राज्य देख रहा है. प्रदेश में मंत्री और डीजीपी में किस तरह की लड़ाई चल रही है. कांग्रेस के सीनियर लीडर और सरकार में नंबर-दो की भूमिका रखने वाले मंत्री वित्त मंत्री के पक्ष में कांग्रेस के एक भी नेता का बयान नहीं आया.