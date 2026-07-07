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झारखंडः वित्त मंत्री की नाराजगी पर BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज, बचाव मुद्रा में कांग्रेस-JMM

Jharkhand Politics: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी सुरक्षा तो लौटाई ही है, इसके साथ ही डीजीपी को पत्र लिख कर सिस्टम पर सवाल भी उठाएं हैं. उनके इस व्यवहार से बीजेपी को बैठे-बिठाए सरकार पर हमला करने का मुद्दा मिल गया है. वहीं, कांग्रेस और जेएमएम को समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को हैंडल किया जाए.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 07, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:24 AM IST
झारखंडः वित्त मंत्री की नाराजगी पर BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज, बचाव मुद्रा में कांग्रेस-JMM
Image Credit: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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