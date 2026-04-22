JPSC Answer Key विवाद: 100 में से 75 जवाब निकले गलत, झारखंड में मचा सियासी बवाल

JPSC Answer Key Controversy: झारखंड में हाल ही में जेपीएससी की परीक्षा हुई. जेपीएससी की तरफ से पहले गलत आंसर Key अपलोड करने का मामला सामने आया है, जिस आंसर Key में 75 जवाब गलत थे. हालांकि, जल्दी ही जेपीएससी की तरफ से आंसर सीट को चेंज कर दिया गया था. 21 अप्रैल, 2026 की शाम में संशोधित मॉडल आंसर बेवसाइट पर अपलोड किया गया, इसकी परीक्षा 19 अप्रैल, 2026 को हुई थी और 24 घंटे बाद मॉडल आंसर की जारी किया गया. जिसमें 100 में 75 के जवाब गलत थे.

अब इस मामले में बयानबाजी होने लगी है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यहां मिस्टर इंडिया का खेल चल रहा है, सबसे पहले जैक रिजल्ट अपने वेबसाइट पर जारी करता है और फिर गायब हो जाता है, कहते हैं गलती से अपलोड हो गया. फिर जेपीएससी का आंसर सीट अपलोड किया गया. वो भी कुछ देर बाद गायब हो जाता है, जब उनको पता चलता है. इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं. ये झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ क्रूर मजाक है, जब आंसर सीट जारी किया जाए और वही गलत हो तो क्या बचता है?

इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मामला काफी गंभीर है, इससे बच्चों के उत्तर में भी व्यवधान होता है. ये तकनीकी कारण हैं, कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है और इसकी जांच होगी कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है और सरकार इसमें संवेदनशील है. जेपीएससी ने भी गड़बड़ी दूर करने का काम किया है.

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झामुमो प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो आंसर KEY जारी किया गया था, उसमें कुछ अशुद्धियां थी उसको सुधार लिया गया. ये मानवीय भूल हो सकती है, पर इससे परिमाण के किसी तरह का सवाल नहीं खड़े कर सकते. इससे कोई रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली गई. इसमें कुछ अशुद्धि आई है, तो किसी स्तर पर लापरवाही हुई है. आगे ऐसा न हो ये जेपीएससी को सुनिश्चित करना चाहिए.

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