/झारखंड में समीक्षा पर सियासत, हेमंत सोरेन के एक्शन प्लान पर BJP का तंज, JMM-कांग्रेस का पलटवार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं. विभागवार समीक्षा बैठक के जरिए न सिर्फ विभागों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि पहली वित्तीय तिमाही का अपडेट भी ले रहे हैं. उसके अनुसार, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को दिशा निर्देश दे रहे हैं. वहीं, विरोधी बयानबाजी के जरिए राज्य सरकार को घेरने में जुटे हैं. पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि समीक्षा और निर्देश दोनों एक सीएम का काम है, लेकिन उसका फलाफल क्या है? आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समीक्षा नहीं सिर्फ कमीशन का हिसाब किताब है.