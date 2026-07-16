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झारखंड में समीक्षा पर सियासत, हेमंत सोरेन के एक्शन प्लान पर BJP का तंज, JMM-कांग्रेस का पलटवार

CM Hemant Soren: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं. विभागवार समीक्षा बैठक के जरिए न सिर्फ विभागों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि पहली वित्तीय तिमाही का अपडेट भी ले रहे हैं.

Written ByKumar ChandanEdited By:Shailendra
Published: Jul 16, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:50 PM IST
झारखंड में समीक्षा पर सियासत, हेमंत सोरेन के एक्शन प्लान पर BJP का तंज, JMM-कांग्रेस का पलटवार
Image Credit: हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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