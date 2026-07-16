/झारखंड में समीक्षा पर सियासत, हेमंत सोरेन के एक्शन प्लान पर BJP का तंज, JMM-कांग्रेस का पलटवार

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं. विभागवार समीक्षा बैठक के जरिए न सिर्फ विभागों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि पहली वित्तीय तिमाही का अपडेट भी ले रहे हैं. उसके अनुसार, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को दिशा निर्देश दे रहे हैं. वहीं, विरोधी बयानबाजी के जरिए राज्य सरकार को घेरने में जुटे हैं. पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि समीक्षा और निर्देश दोनों एक सीएम का काम है, लेकिन उसका फलाफल क्या है? आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समीक्षा नहीं सिर्फ कमीशन का हिसाब किताब है.
बीजेपी के बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हिसाब किताब का मास्टरमाइंड, तो बीजेपी है. हम लोग नहीं जानते हैं. बीजेपी के लोग एक्सपर्ट लोग हैं, काम करने पर उनके दिमाग में हिसाब किताब की ही बात आती है. बीजेपी के लोगों को कोई कम नहीं है. राज्य की जनता ने बीजेपी पर आंख बंद कर विश्वास किया था. बीजेपी का बयान चिंता का विषय है.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों का हिसाब किताब पर बहुत ध्यान जाता है, चूंकि हिसाब किताब में ही ये लोग गड़बड़ी करते हैं. पूरे अयोध्या में हिसाब किताब के नाम पर ही 40 दिन के वीडियो फुटेज में 70 चोरी हो गई. ये लोग चोरी नहीं डकैती करने वाले मानसिकता के लोग हैं. आईना गंदा होगा, तो चेहरा भी गंदा दिखेगा. जिसकी जैसी सोच वैसे ही ये दूसरे के बारे ने सोचते हैं.
वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि सीएम अगर समीक्षा करते हैं, तो आउटपुट मिलता है. सरकारी मानसिकता की वजह से कई बार कार्य धीमा हो जाता है, उसका कारण कई बार एकाउंटेबिलिटी का अभाव होता है. सीएम खुद समीक्षा कर अधिकारियों को एकाउटेबल बना रहे हैं. जो प्रेशर सीएम ने खुद को दिया है. वो प्रेशर नीचे अधिकारियों पर भी आएगा और फिर उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.