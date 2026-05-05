BJP की चौतरफा जीत में नुक्ता बना झारखंड, भगवा के बीच में पार्टी को रास नहीं आ रहा होगा JMM का रंग

हरियाणा से शुरू करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और बंगाल भी बीजेपी जीत चुकी है. यूं कहें कि हरियाणा से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक भगवा रंग और भी गाढ़ा होता जा रहा है. बंगाल की जीत ने इस रंग को और भी रंगीन बना दिया है. बीजेपी आलाकमान से लेकर कार्यकर्ता तक, सब जीत की खुमारी में हैं, लेकिन पार्टी को एक बात खटक रही है. इन सभी राज्यों में जीत के बीच झारखंड की हार भाजपा को चुभ रही होगी. अगर मैप देखें तो चारों तरफ भगवा रंग के बीच हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड नुक्ता की तरह दिख रहा है. जाहिर है, भाजपा आलाकमान को यह नागवार गुजर रहा होगा.

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दरअसल, लोकसभा चुनाव, 2024 के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे. लोकसभा चुनाव में एनडीए को तो बहुमत हासिल हो गया था, लेकिन बीजेपी 303 से 240 सीटों पर सिमट गई थी. पार्टी का मनोबल डाउन था. झारखंड के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव हुए थे. महाराष्ट्र में तो एनडीए ने जोरदार प्रदर्शन किया था और भाजपा का प्रदर्शन चौंकाने वाला था. बीजेपी ने वहां अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन चट्टान की तरह डट गए थे.

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विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था और उन्होंने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया था. दूसरी ओर, बीजेपी ने झारखंड में घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जो जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाया था. नतीजा, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी.

झारखंड विधानसभा चुनाव में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को प्रभारी बनाया गया था, लेकिन ये दोनों इस राज्य में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे और पार्टी को 2019 की तुलना में कम सीटें मिली थीं.

आज बीजेपी ने बंगाल में जोरदार जीत दर्ज की है और 15 साल पुराने तृणमूल कांग्रेस के शासन का अंत कर दिया है. बंगाल से पहले बीजेपी ने बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बना दिया है. नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी ने ले ली है.

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और ओडिशा में मोहन चरण मांझी पहले से ही भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन को शिकस्त नहीं दे पाई. इस मलाल पार्टी को जरूर हो रहा होगा.