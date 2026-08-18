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रांची में डायमंड पेट्रोल पंप में अचानक जोरदार ब्लास्ट, बैक ऑफिस और बाथरूम के उड़े परखच्चे

Ranchi News: रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित डायमंड पेट्रोल पंप के केबिन में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट के बाद पेट्रोल पंप के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए. ब्लास्ट की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:35 PM IST
रांची में डायमंड पेट्रोल पंप में अचानक जोरदार ब्लास्ट, बैक ऑफिस और बाथरूम के उड़े परखच्चे
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) रांची में डायमंड पेट्रोल पंप पर धमाका

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