/रांची में डायमंड पेट्रोल पंप में अचानक जोरदार ब्लास्ट, बैक ऑफिस और बाथरूम के उड़े परखच्चे

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झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित डायमंड पेट्रोल पंप पर 18 अगस्त, 2026 मंगलवार की देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उसके केबिन में अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हो गया. विस्फोट इतना भीषण था कि उसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया.
कई हिस्सों को भारी नुकसान
ब्लास्ट की चपेट में आने से पेट्रोल पंप का मुख्य केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इसके अलावा परिसर में स्थित बाथरूम, इलेक्ट्रॉनिक रूम और बैक ऑफिस को भी भारी नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि घटना के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस फोर्स के साथ फौरन मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम पेट्रोल पंप परिसर की गहनता से तलाशी ले रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल, विस्फोट के वजहों का पता नहीं चल पाया है.
कई दुकानों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ब्लास्ट धमाके की आवाज इतनी तेज थी, जो काफी दूर तक सुनाई दी. तेज आवाज की वजह से आसपास की कई इमारतों में कंपन महसूस किया गया. साथ ही कई दुकानों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए हैं.
रांची में RSS कार्यालय पर हुआ था पेट्रोल बम से हमला
16 जून, 2026 दिन मंगलवार को रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमले की घटना सामने थी. हालांकि, बाउंड्री से ठीक पहले ही दोनों बोतल गिर गए थे. जिसकी वजह से आरएसएस कार्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था.