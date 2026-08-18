/रांची में डायमंड पेट्रोल पंप में अचानक जोरदार ब्लास्ट, बैक ऑफिस और बाथरूम के उड़े परखच्चे

कई हिस्सों को भारी नुकसान

ब्लास्ट की चपेट में आने से पेट्रोल पंप का मुख्य केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इसके अलावा परिसर में स्थित बाथरूम, इलेक्ट्रॉनिक रूम और बैक ऑफिस को भी भारी नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि घटना के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है.