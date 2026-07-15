/बोकारो में आज शाम 7:03 बजे 3 मिनट का ब्लैकआउट, युद्ध जैसी स्थिति का होगा मॉक ड्रिल

Bokaro News: झारखंड के बोकारो जिले में आज 15 जुलाई की शाम 7:03 बजे तीन मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा. इस दौरान घरों की बिजली, वाहनों की हेडलाइट और अन्य सभी प्रकार की रोशनी बंद रखी जाएगी. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि यह केवल आपदा एवं युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित मॉक ड्रिल है.मॉक ड्रिल के लिए ऊषा पेट्रोल पंप और सेक्टर-12 स्थित मेडिकेंट अस्पताल को चिन्हित किया गया है. अभ्यास के दौरान एयर रेड सायरन, बम विस्फोट जैसी परिस्थितियां, राहत एवं बचाव अभियान और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन किया जाएगा.