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बोकारो में आज शाम 7:03 बजे 3 मिनट का ब्लैकआउट, युद्ध जैसी स्थिति का होगा मॉक ड्रिल

Bokaro News: बोकारो में 15 जुलाई की शाम 7:03 बजे तीन मिनट का ब्लैकआउट कर युद्ध जैसी आपात स्थिति का मॉक ड्रिल किया जाएगा. ऊषा पेट्रोल पंप और मेडिकेंट अस्पताल में एयर रेड सायरन, राहत-बचाव अभियान और इमरजेंसी व्यवस्था का अभ्यास होगा.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 15, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:31 AM IST
बोकारो में आज शाम 7:03 बजे 3 मिनट का ब्लैकआउट, युद्ध जैसी स्थिति का होगा मॉक ड्रिल
Image Credit: बोकारो में आज शाम 7:03 बजे 3 मिनट का ब्लैकआउट

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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