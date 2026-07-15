/बोकारो में आज शाम 7:03 बजे 3 मिनट का ब्लैकआउट, युद्ध जैसी स्थिति का होगा मॉक ड्रिल

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Bokaro News: झारखंड के बोकारो जिले में आज 15 जुलाई की शाम 7:03 बजे तीन मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा. इस दौरान घरों की बिजली, वाहनों की हेडलाइट और अन्य सभी प्रकार की रोशनी बंद रखी जाएगी. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि यह केवल आपदा एवं युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित मॉक ड्रिल है.मॉक ड्रिल के लिए ऊषा पेट्रोल पंप और सेक्टर-12 स्थित मेडिकेंट अस्पताल को चिन्हित किया गया है. अभ्यास के दौरान एयर रेड सायरन, बम विस्फोट जैसी परिस्थितियां, राहत एवं बचाव अभियान और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन किया जाएगा.
मॉक ड्रिल के लिए ऊषा पेट्रोल पंप और सेक्टर-12 स्थित मेडिकेंट अस्पताल को चिन्हित किया गया है. अभ्यास के दौरान एयर रेड सायरन, बम विस्फोट जैसी परिस्थितियां, राहत एवं बचाव अभियान और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन किया जाएगा. संभावित आपदा का संकेत देने के लिए दो मिनट तक रुक-रुककर सायरन बजेगा, जबकि मॉक ड्रिल समाप्त होने पर एक लंबा सायरन बजाकर खतरा टलने का संकेत दिया जाएगा.
इस अभ्यास के लिए जिला प्रशासन कंट्रोल रूम स्थापित करेगा, जहां उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक स्वयं पूरी गतिविधियों की निगरानी करेंगे. इमरजेंसी मास कॉलिंग सिस्टम भी सक्रिय रहेगा. अस्पतालों में डॉक्टर, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन व्यवस्थाओं का रिहर्सल किया जाएगा, जबकि यातायात पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन का कार्य करेगी.
बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने कहा कि यह मॉक ड्रिल लोगों को आपदा और युद्ध जैसी आपात स्थितियों में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है. उन्होंने बताया कि आधुनिक युद्धों में अस्पतालों को भी निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए इस बार अस्पताल को भी अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है. प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने और निर्धारित समय पर सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा