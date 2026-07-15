/बोकारो में मानवता शर्मसार: 7 साल के मासूम से दो लड़कों ने किया कुकर्म, रस्सी से बांधकर वारदात को दिया अंजाम

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Bokaro News: झारखंड के बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र से महज एक किलोमीटर की दूरी पर मानवता को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक गांव में सात वर्षीय मासूम बालक के साथ दो लड़कों द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है. पीड़ित बच्चे की मां द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले उसका बेटा गांव में आम चुनने गया था. इसी दौरान गांव के ही दो लड़कों ने उसे जबरन पकड़ लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर रस्सी से बांध दिया. इसके बाद आरोपियों ने मासूम के साथ क्रूरतापूर्वक अप्राकृतिक यौनाचार किया और किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
इस घटना के बाद से मासूम बुरी तरह डरा हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट में तेज दर्द था, लेकिन जब उसने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया, तो मां को संदेह हुआ. जब मासूम की मां ने कड़ाई से पूछताछ की तब मासूम ने सहमे हुए पूरी बात सुनाई.
पीड़ित बच्चे की मां का आरोप है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मकतब (स्कूल) के शिक्षकों से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन या शिक्षकों की ओर से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया.अंततः न्याय की गुहार लगाते हुए मां ने कसमार थाने में दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट (POCSO Act) और अन्य संबंधित गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा