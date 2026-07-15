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बोकारो में मानवता शर्मसार: 7 साल के मासूम से दो लड़कों ने किया कुकर्म, रस्सी से बांधकर वारदात को दिया अंजाम

Bokaro News: झारखंड के बोकारो जिले के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इस गांव के ही दो लड़के ने एक 7 साल के मासूम के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के घटना को अंजाम दिए हैं. मासूम की मां ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 15, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:02 AM IST
बोकारो में मानवता शर्मसार: 7 साल के मासूम से दो लड़कों ने किया कुकर्म, रस्सी से बांधकर वारदात को दिया अंजाम
Image Credit: बोकारो में मानवता शर्मसार: 7 साल के मासूम से दो लड़कों ने किया कुकर्मSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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