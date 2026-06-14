/बोकारो में खेल-खेल में बच्चों ने खाया जहरीला जंगली फल, 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर

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Bokaro News: बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड अंतर्गत फुलवारी गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के इस गांव में खेल रहे बच्चों ने अनजाने में जंगली पेड़ का फल खा लिया, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिससे परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. स्थिति गंभीर होते देख सभी बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
बीमार बच्चों में सारिका, संजू, सिमरन, अंजली, नीतू, कृतिका, रोनित, भगीरथ और पंकज शामिल हैं. इन सभी की उम्र 4 से 16 वर्ष के बीच बताई जा रही है. चिकित्सकों के अनुसार इनमें दो बच्चों की हालत अधिक गंभीर हो गई थी. गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बोकारो सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं अन्य बच्चों का इलाज फुसरो के अस्पताल में जारी है.
परिजनों के मुताबिक बच्चे गांव के पास स्थित एक जंगली पेड़ से फल तोड़कर खा रहे थे. फल खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों में विषाक्तता के लक्षण दिखाई देने लगे. सूचना मिलते ही परिजन बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया. समय पर इलाज मिलने से बच्चों की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.
डॉक्टरों का कहना है कि कई जंगली फलों में प्राकृतिक विषैले तत्व पाए जाते हैं, जो विशेष रूप से बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. चिकित्सकों ने अभिभावकों से बच्चों को ऐसे अज्ञात फलों और पौधों से दूर रखने की अपील की है. इधर, चंद्रपुरा थाना पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है और घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा