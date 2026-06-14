/बोकारो में खेल-खेल में बच्चों ने खाया जहरीला जंगली फल, 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर

Bokaro News: बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड अंतर्गत फुलवारी गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के इस गांव में खेल रहे बच्चों ने अनजाने में जंगली पेड़ का फल खा लिया, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिससे परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. स्थिति गंभीर होते देख सभी बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.