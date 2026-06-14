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बोकारो में खेल-खेल में बच्चों ने खाया जहरीला जंगली फल, 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर

Bokaro News: बोकारो के बेरमो प्रखंड के फुलवारी गांव में जंगली फल खाने से 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:38 AM IST
बोकारो में खेल-खेल में बच्चों ने खाया जहरीला जंगली फल, 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर
Image Credit: बोकारो में खेल-खेल में बच्चों ने खाया जहरीला जंगली फल, 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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