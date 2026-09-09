/बोकारो में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं! हाईटेक होगा साइबर थाना, 11 पुलिस अधिकारी बने इंस्पेक्टर

उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों के लिए वाहनों की भी कोई कमी नहीं है और प्रत्येक अधिकारी को मोबाइल फोन दे दिया गया है. ऐसे में साइबर अपराध के मामलों में तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं. बोकारो SP ने ये बातें अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं. पिछले साल बोकारो में साइबर अपराध के कई मामले दर्ज हुए थे, जिसके जांच में हुए देरी के कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे.