/बोकारो में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं! हाईटेक होगा साइबर थाना, 11 पुलिस अधिकारी बने इंस्पेक्टर

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Bokaro Cyber Crime: झारखंड के बोकारो में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच अब साइबर थाना को भी हाईटेक करने की तैयारी की जा रही है. साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने मैनपावर को भी बढ़ाया है. इसके तहत 11 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर रैंक बनाया गया है. अब इन अधिकारियों के माध्यम से साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी है.
बोकारो में बढ़ते साइबर अपराध और अनुसंधान में देरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बोकारो SP ने कहा कि पुलिस के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है. जांच करने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि साइबर अपराध से जुड़े मामले की जांच में देरी ना हो. पुलिस का प्रयास है कि मामलों का जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा कर अपराधियों तक पहुंचा जा सके.
SP ने कहा कि साइबर अपराध के कई मामले अंतरराज्यीय होते हैं, जिसके कारण कभी-कभी जांच की प्रक्रिया में थोड़ी देरी होती है. हालांकि, अब सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस उसे कानून के शिकंजे में लाकर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी. साइबर अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर है.
उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों के लिए वाहनों की भी कोई कमी नहीं है और प्रत्येक अधिकारी को मोबाइल फोन दे दिया गया है. ऐसे में साइबर अपराध के मामलों में तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं. बोकारो SP ने ये बातें अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं. पिछले साल बोकारो में साइबर अपराध के कई मामले दर्ज हुए थे, जिसके जांच में हुए देरी के कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा