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बोकारो में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं! हाईटेक होगा साइबर थाना, 11 पुलिस अधिकारी बने इंस्पेक्टर

Bokaro Cyber Crime: बोकारो में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने साइबर थाने को हाईटेक करने की तैयारी शुरू कर दी है. जांच में तेजी लाने के लिए 11 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर रैंक दिया गया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 09, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:28 PM IST
बोकारो में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं! हाईटेक होगा साइबर थाना, 11 पुलिस अधिकारी बने इंस्पेक्टर
Image Credit: बोकारो में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं! हाईटेक होगा साइबर (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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