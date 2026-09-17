बोकारो में 'मौत का पुल'! बारिश में तालाब बन जाता है गरगा पुल, 30 फीट नीचे गिरने का खतरा

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Bokaro News: बोकारो में एक पुल जानलेवा बन गया है. बारिश के दौरान पुल पर पानी तालाब की तरह भर जाता है, जिससे कभी भी पुल के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है. हजारों लोग जान जोखिम में डालकर रोज इस पुल से गुजरने को मजबूर हैं. ये तस्वीरें बोकारो के भर्रा और बोकारो स्टील सिटी सेक्टर-1 को जोड़ने वाले गरगा नदी के पुल की हैं. यह पुल चिरा चास, भर्रा समेत दर्जनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बोकारो मुख्यालय से जोड़ता है. इस पुल से हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं.
पुल पर जलभराव से बढ़ा खतरा
पुल पर बारिश का पानी भर जाने से इसकी स्थिति बेहद खराब हो गई है. पुल में जल निकासी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं. पानी जमा होने के कारण पुल के पिलर कमजोर होने की आशंका है. यह पुल गरगा नदी से करीब 30 फीट की ऊंचाई पर बना है. ऐसे में अगर पुल क्षतिग्रस्त होकर टूटता है तो बड़ी जनहानि हो सकती है. स्थानीय लोगों के लिए यह पुल रोजाना आवाजाही का महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यहां से गुजरना जोखिम भरा बना हुआ है.
2007 में शुरू हुआ था निर्माण
बताते चलें कि गरगा नदी पर इस पुल के निर्माण की शुरुआत 2007-08 में हुई थी और 2011 में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से यह बनकर तैयार हुआ था. इस मामले में विशेष प्रमंडल के चीफ इंजीनियर सिद्धांत कुमार ने भी माना है कि स्थिति काफी खतरनाक है. उनका कहना है कि पुल पर पानी जमा होने से इसके धंसने और जमींदोज होने का खतरा है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पुल की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 41 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा.
41 लाख का प्रस्ताव कागजों में
पुल पर लगातार पानी जमा होने से हजारों लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? 41 लाख रुपये का प्रस्ताव फिलहाल कागजों में है, लेकिन जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है. लोग आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरने को मजबूर हैं.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा