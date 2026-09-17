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बोकारो में 'मौत का पुल'! बारिश में तालाब बन जाता है गरगा पुल, 30 फीट नीचे गिरने का खतरा

Bokaro News: बोकारो का भर्रा पुल बारिश में तालाब बन गया है. जल निकासी बंद होने से पुल पर पानी जमा है और इसके कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है. 30 फीट ऊंचे इस पुल से रोज हजारों लोग गुजरते हैं. मरम्मत के लिए 41 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 17, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:27 AM IST
बोकारो में 'मौत का पुल'! बारिश में तालाब बन जाता है गरगा पुल, 30 फीट नीचे गिरने का खतरा
Image Credit: बोकारो में &#039;मौत का पुल&#039;! बारिश में तालाब बन जाता है गरगा पुल (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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