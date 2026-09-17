बोकारो में 'मौत का पुल'! बारिश में तालाब बन जाता है गरगा पुल, 30 फीट नीचे गिरने का खतरा

2007 में शुरू हुआ था निर्माण

बताते चलें कि गरगा नदी पर इस पुल के निर्माण की शुरुआत 2007-08 में हुई थी और 2011 में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से यह बनकर तैयार हुआ था. इस मामले में विशेष प्रमंडल के चीफ इंजीनियर सिद्धांत कुमार ने भी माना है कि स्थिति काफी खतरनाक है. उनका कहना है कि पुल पर पानी जमा होने से इसके धंसने और जमींदोज होने का खतरा है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पुल की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 41 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा.