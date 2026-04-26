बोकारो में JTET परीक्षा पर भारी बवाल: 18 साल बाद हो रहे एग्जाम में पेपर न पहुंचने पर छात्रों का फूटा गुस्सा

Jharkhand News: बोकारो में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) के तहत आयोजित JTET परीक्षा को लेकर भारी अव्यवस्था सामने आई, जिससे छात्रों में आक्रोश फैल गया. हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल स्कूल परीक्षा केंद्र पर उस समय हंगामा शुरू हो गया जब सुबह 10 बजे निर्धारित परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र समय पर नहीं पहुंचा. करीब 700 छात्र-छात्राएं इस केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद परीक्षा शुरू नहीं हो सकी. 18 साल बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की लापरवाही से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

स्थिति बिगड़ने पर मौके पर एसपी और डीसी सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. हंगामे के बीच छात्रों को स्कूल के अंदर ही रोक दिया गया और गेट बंद कर दिए गए, जिससे आक्रोश और बढ़ गया. कुछ छात्रों ने गेट तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दोबारा अंदर कर दिया. इस दौरान मीडिया को भी अंदर जाने और कवरेज करने से रोक दिया गया.

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छात्रों का आरोप है कि वे सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर मौजूद थे, लेकिन न तो प्रश्नपत्र पहुंचा और न ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी दी गई. पटना से आई छात्रा शबनम ने बताया कि उन्हें घंटों तक बिना किसी सूचना के अंदर बैठाकर रखा गया. वहीं रांची और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आए छात्रों ने भी इसी तरह की शिकायत की कि उन्हें बाहर जाने तक की अनुमति नहीं दी गई.

छात्रों की मांग है कि 18 साल बाद आयोजित इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराया जाए. उनका कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा