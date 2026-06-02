बोकारो में बड़ी चोरी: बंद घर का ताला तोड़कर 12 लाख के गहने और कैश ले उड़े चोर, इलाके में दहशत

Bokaro News: झारखंड के बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये मूल्य के गहने और कैश की चोरी कर ली. घटना बीती रात की बताई जा रही है. पीड़ित सोनू कुमार गुप्ता ने जरीडीह थाना में लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है. जानकारी के अनुसार, सोनू कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ पहले कुर्मीडीह में रहते थे. हाल ही में उन्होंने मोहनपुर स्थित अपने नए घर में कुछ सामान शिफ्ट किया था. सोमवार शाम वह घर में ताला लगाकर अपने पुराने आवास कुर्मीडीह चले गए थे. इसी दौरान रात में चोरों ने सुनसान पड़े घर को निशाना बनाया और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए.

चोरों ने घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात, कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. चोरी गए सामानों में सोने का हार, झुमका, अंगूठी समेत अन्य गहने भी शामिल हैं. पीड़ित के अनुसार, चोरी किए गए गहने और सामान की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपये है. इसके अलावा घर में रखे 40 हजार रुपये नकद भी चोर अपने साथ ले गए.

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घटना की सूचना मिलते ही जरीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा चोरों तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के मार्गों, चौक-चौराहों और प्रतिष्ठानों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा