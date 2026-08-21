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बोकारो में मां-बेटे के शव मिलने से सनसनी, संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस

Bokaro News: बोकारो की को-ऑपरेटिव कॉलोनी में एक प्लॉट से मां और बेटे के शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया. महिला का शव सड़ी-गली अवस्था में मिला, जबकि बेटे का शव करीब एक-दो दिन पुराना बताया जा रहा है. पुलिस और रांची से पहुंची फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 21, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:12 AM IST
बोकारो में मां-बेटे के शव मिलने से सनसनी, संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: बोकारो में मां-बेटे के शव मिलने से सनसनी (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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