/बोकारो में मां-बेटे के शव मिलने से सनसनी, संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस

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Bokaro News: बोकारो की रिहायशी को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लॉट संख्या-67 में मां और बेटे के शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह प्लॉट सेवानिवृत्त बीएसएल कर्मी स्व. एनके सिन्हा का है. फिलहाल यहां उनकी 60 वर्षीय पुत्री अनिता देवी अपने 30 वर्षीय बेटे नितेश के साथ रह रही थीं. पुलिस के अनुसार, महिला का शव सड़ी-गली अवस्था में मिला है, जबकि उनके बेटे का शव करीब एक-दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा है.
बताया जा रहा है कि इस प्लॉट में पिछले पांच-छह वर्षों से बिजली की आपूर्ति बंद थी. सोसायटी के पास बिजली बिल बकाया रहने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था. लंबे समय से बिजली नहीं रहने और प्लॉट की ठीक से देखरेख नहीं होने के कारण आसपास झाड़ियां उग आई थीं. स्थानीय स्तर पर यह भी जानकारी सामने आई है कि प्लॉट को लेकर घरेलू विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से इसकी देखरेख प्रभावित हो रही थी. इसी बीच मां-बेटे के शव मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी राजीव रंजन और बीएस सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. इसके बाद रांची से फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल दोनों की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.
सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मां और बेटे की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा