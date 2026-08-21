/बोकारो में मां-बेटे के शव मिलने से सनसनी, संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस

Bokaro News: बोकारो की रिहायशी को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लॉट संख्या-67 में मां और बेटे के शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह प्लॉट सेवानिवृत्त बीएसएल कर्मी स्व. एनके सिन्हा का है. फिलहाल यहां उनकी 60 वर्षीय पुत्री अनिता देवी अपने 30 वर्षीय बेटे नितेश के साथ रह रही थीं. पुलिस के अनुसार, महिला का शव सड़ी-गली अवस्था में मिला है, जबकि उनके बेटे का शव करीब एक-दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा है.