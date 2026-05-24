Bokaro News: पिता के अंतिम संस्कार के लिए गया था परिवार, पीछे से चोरों ने किया हाथ साफ

बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र से एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. यहां चोरों ने एक रेलवे गार्ड के बंद पड़े क्वार्टर को निशाना बनाया और लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया. घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोर आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है.

जानकारी के मुताबिक, रेलवे गार्ड प्रदीप कुमार भौमिक अपने परिवार के साथ बालीडीह स्थित रेलवे क्वार्टर में रहते हैं. 18 मई को उनके पिता के निधन की खबर मिली, जिसके बाद वे परिवार सहित कोलकाता चले गए थे. इसी दौरान उनका क्वार्टर खाली पड़ा था. कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है.

जब प्रदीप कुमार वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का इंटरलॉक, अलमारी और गोदरेज का ताला टूटा हुआ था. घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था. चोर सोने के जेवर, एक कैमरा और करीब 28 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो चुके थे. अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी की कुल कीमत लाखों रुपये में है.

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इस घटना का एक अहम सुराग CCTV कैमरे में मिला है. फुटेज में रात करीब 12:40 बजे दो संदिग्ध लोग क्वार्टर के आसपास घूमते दिखे हैं. दोनों ने अपना चेहरा ढक रखा था ताकि पहचान न हो सके. चोरों ने CCTV कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, जिससे उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई.

हैरानी की बात यह है कि चोरों ने उसी रात सामने वाले एक और बंद क्वार्टर का ताला भी तोड़ दिया. उस घर के लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे. इससे साफ है कि चोर पहले से इलाके की रेकी कर चुके थे और खाली घरों को ही निशाना बना रहे थे.

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घटना की जानकारी मिलते ही बालीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.