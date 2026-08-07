/बोकारो पुलिस ने बुजुर्ग के चेहरे पर लौटाई खुशी! साइबर ठगी के 7.65 लाख रुपए वापस लौटाए

बोकारो में साइबर ठगों ने एक 82 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बनाते हुए उनके बैंक अकाउंट से 7.65 लाख रुपये उड़ा दिए थे. हालांकि, उनकी होशियारी और बोकारो पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके. साइबर ठगों ने बुजुर्ग से जो 7.65 लाख रुपये ठगे थे, उन्हें बोकारो पुलिस ने वापस दिलाने का काम किया है. बता दें कि 23 जून को बोकारो के गुजरात कॉलोनी निवासी नरेन्द्र कुमार सिन्हा के बैंक अकाउंट से साइबर ठगों ने 7.65 लाख रुपए उड़ा दिए थे. जानकारी के मुताबिक, उनके व्हाट्सएप पर एक 'Hi' का मैसेज और फिर उनके एचडीएफसी बैंक खाते, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड और आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से 7.65 लाख रुपए निकाल लिए गए. जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस में अवैध निकासी की लिखित सूचना दी.