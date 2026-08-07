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बोकारो पुलिस ने बुजुर्ग के चेहरे पर लौटाई खुशी! साइबर ठगी के 7.65 लाख रुपए वापस लौटाए

Bokaro Cyber Crime: साइबर ठगों ने बुजुर्ग से जो 7.65 लाख रुपये ठगे थे, उन्हें बोकारो पुलिस ने वापस दिलाने का काम किया है. पैसे वापस मिलने पर बुजुर्ग ने खुशी जताते हुए बोकारो पुलिस का धन्यवाद अदा किया. वहीं, बोकारो के मुख्यालय DSP पवन कुमार ने कहा कि पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि साइबर अपराध की सूचना अविलंब साईबर थाना अथवा डॉयल 1930 पर दें.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:13 AM IST
बोकारो पुलिस ने बुजुर्ग के चेहरे पर लौटाई खुशी! साइबर ठगी के 7.65 लाख रुपए वापस लौटाए
Image Credit: बोकारो पुलिस ने बुजुर्ग के चेहरे पर लौटाई खुशी! साइबर ठगी के 7 लाख रुपए वापस लौटाए (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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