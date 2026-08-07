/बोकारो पुलिस ने बुजुर्ग के चेहरे पर लौटाई खुशी! साइबर ठगी के 7.65 लाख रुपए वापस लौटाए

राज्य चुनें
बोकारो में साइबर ठगों ने एक 82 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बनाते हुए उनके बैंक अकाउंट से 7.65 लाख रुपये उड़ा दिए थे. हालांकि, उनकी होशियारी और बोकारो पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके. साइबर ठगों ने बुजुर्ग से जो 7.65 लाख रुपये ठगे थे, उन्हें बोकारो पुलिस ने वापस दिलाने का काम किया है. बता दें कि 23 जून को बोकारो के गुजरात कॉलोनी निवासी नरेन्द्र कुमार सिन्हा के बैंक अकाउंट से साइबर ठगों ने 7.65 लाख रुपए उड़ा दिए थे. जानकारी के मुताबिक, उनके व्हाट्सएप पर एक 'Hi' का मैसेज और फिर उनके एचडीएफसी बैंक खाते, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड और आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से 7.65 लाख रुपए निकाल लिए गए. जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस में अवैध निकासी की लिखित सूचना दी.
प्राप्त सूचनानुसार बोकारो पुलिस की ओर से तुरंत साइबर थाना कांड संख्या 20/26 दर्ज करते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को खाता विवरणी व ट्रांसफर रकम को होल्ड करने के लिए मेल के माध्यम से सूचित किया गया. चूंकि, इस मामले में साइबर अपराधियों ने शॉपिंग हेतु पैसे का ट्रांसफर किया था, जो 24 घंटे तक अलर्ट मोड़ में होता है. अलर्ट अवधि में ही पुलिस द्वारा तत्परता से शॉपिंग हेतु इस्तेमाल हुए RAZORPAY, CASHFREE, RATNAKAR BANK व सभी संबंधित एजेंसियों को मेल कर दिए जाने के कारण ट्रांजेक्शन होल्ड हो गया और शिकायतकर्ता को 7 लाख रुपए वापस मिल गए. पैसे वापस मिलने पर बुजुर्ग ने बोकारो पुलिस से मिलकर अपनी खुशी जताते हुए इस त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय व साइबर पुलिस, बोकारो की सराहना की है.
बोकारो के मुख्यालय DSP पवन कुमार ने कहा कि पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि साइबर अपराध की सूचना अविलंब साईबर थाना अथवा डॉयल 1930 पर दें. इस घटना की जानकारी देते हुए नागेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को HDFC बैंक का मैनेजर बताते हुए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया. बातचीत के दौरान उसने बुजुर्ग से केवल Hi लिखकर भेजने को कहा. जैसे ही नागेंद्र कुमार सिन्हा ने संदेश भेजा, उनका मोबाइल साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला गया. इसके बाद ठगों ने उनके बैंक खाते के साथ-साथ HDFC और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से तीन ट्रांजैक्शन में करीब 7.65 लाख रुपये निकाल लिए.
रिपोर्ट- मृत्युंजय मिश्रा