Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /बोकारो में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 अधिकारियों का तबादला, 10 थाना प्रभारी भी बदले

बोकारो में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 अधिकारियों का तबादला, 10 थाना प्रभारी भी बदले

Bokaro News: बोकारो में एसपी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फेरबदल किया है. जिले के 24 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 14 दरोगा और 10 थाना प्रभारी शामिल हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:22 AM IST
बोकारो में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 अधिकारियों का तबादला, 10 थाना प्रभारी भी बदले
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1.30 करोड़ की हेरोइन, तलवारें और 1 लाख कैश... किशनगंज में ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश
2
3
4
5