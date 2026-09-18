/बोकारो में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 अधिकारियों का तबादला, 10 थाना प्रभारी भी बदले

Bokaro News: बोकारो में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी ने बड़ा फेरबदल किया है. जिले में 24 पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है. इनमें 14 दरोगा और 10 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सभी अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर नए पदस्थापन पर योगदान देने का आदेश दिया गया है. तबादले की सूची में पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इस फेरबदल के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.