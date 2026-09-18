/बोकारो में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 अधिकारियों का तबादला, 10 थाना प्रभारी भी बदले

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Bokaro News: बोकारो में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी ने बड़ा फेरबदल किया है. जिले में 24 पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है. इनमें 14 दरोगा और 10 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सभी अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर नए पदस्थापन पर योगदान देने का आदेश दिया गया है. तबादले की सूची में पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इस फेरबदल के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
इंस्पेक्टर स्तर पर बड़ा फेरबदल
पुलिस केंद्र से फील्ड में भेजे गए इंस्पेक्टरों में नित्यानंद महतो को बेरमो सह थाना प्रभारी, ममता कुमारी को बीएस सिटी सह थाना प्रभारी और विक्रांत कुमार को सेक्टर-6 सह थाना प्रभारी बनाया गया है. वहीं, संजय कुमार को सेक्टर-4 से माराफारी, सुदामा कुमार दास को बीएस सिटी से सेक्टर-12 और सुभाष चंद्र सिंह को सेक्टर-12 से चास मुफस्सिल अंचल भेजा गया है.
साइबर थाने में दो अधिकारियों की पोस्टिंग
इसके अलावा साइबर थाना में भी बदलाव किया गया है. अनिल कच्छप को साइबर थाना से गोमिया अंचल और संगीता को सेक्टर-6 से चंदनकियारी अंचल भेजा गया है. साइबर थाने में पिंकु कुमार यादव और मो. आजाद खां की पोस्टिंग की गई है.
दरोगा स्तर पर तबादला
दरोगा स्तर पर भी बड़ा बदलाव हुआ है. मनीष कुमार-02 को दुगदा थाना प्रभारी से बोकारो झरिया ओपी प्रभारी, अमन कुमार को हरला थाना से दुगदा थाना प्रभारी और श्रीनिवास कुमार सिंह को बोकारो झरिया ओपी से चंद्रपुरा थाना प्रभारी बनाया गया है. वहीं, अनिल लिंडा को बीएस सिटी थाना से नावाडीह थाना प्रभारी और मुकेश दयाल सिंह को चास थाना से पेंकनारायणपुर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा