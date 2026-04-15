बोकारो में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, बिजली का पोल उखड़ा, मची अफरा-तफरी

Bokaro News: बोकारो जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. यहां MTPS जा रही एक मालगाड़ी के चार वैगन अचानक पटरी से उतर गए. घटना के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है.
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Bokaro Rail Accident: बोकारो के गोमिया के डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन के समीप बुधवार को एक मालगाड़ी MTPS के चार वैगन पटरी से उतर गए. इस घटना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और एक बड़ा रेल हादसा टल गया है. यह हादसा डुमरी बिहार स्टेशन के पास बने यार्ड लाइन नंबर 7 में उस समय हुआ जब मालगाड़ी अपनी गति में थी.
बताया जाता है कि कोयला लोड मालगाड़ी लोडिंग पॉइंट से कोयला लेकर मेजिया थर्मल पॉवर स्टेशन (MTPS), पश्चिम बंगाल जा रही थी, डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन से 7:26 मिनट में खुली ही थी की 7 बजकर 29 मिनट में अचानक मालगाड़ी के चार वैगन बेपटरी हो गए. जिससे बोगी नंबर 7 और 8 पोल संख्या DMBR/1117 और लाइन नंबर 7 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है.
घटना के वक्त पोल DMBR/1117 भी अपने स्थान से उखड़कर वैगन के ऊपर चला गया. मौके पर पहुंचे डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन प्रबंधक पीपी टोप्पो और ट्रफिक इंस्पेक्टर (TI) अवधेश कुमार राम क्षति का आकलन और रेलवे लाइन को दुरुस्त करने में जुटे हैं.
बताया गया कि रेल मंडल के वरीय अधिकारियों को घटना से सूचित किया गया है. घटना के बाद इस रूट पर रेल परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनों को बीच में ही रोकना पड़ा या उनके मार्ग में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है. हलांकि, सूचना मिलते ही धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीमें घटना स्थल पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है.
अधिकारियों की कार्रवाई
रेल सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए अधिकारी युद्ध स्तर पर ट्रैक को खाली कराने और वैगनों को वापस पटरी पर लाने के काम में जुटे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रेल यातायात को सामान्य करने में कुछ घंटों का समय लग सकता है. रेलवे की तरफ से हादसे के कारणों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि तकनीकी खराबी या ट्रैक में किसी खामी की वजह से यह हादसा हुआ.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा