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बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही गांव के 4 दोस्तों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर

Bokaro Road Accident: बोकारो के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई. सिधावनी के पास NH-32 पर अज्ञात वाहन ने एक ही बाइक पर सवार चार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 15, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:37 AM IST
बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही गांव के 4 दोस्तों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर
Image Credit: बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही गांव के 4 दोस्तों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर ZEE MEDIA

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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