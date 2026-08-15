/बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही गांव के 4 दोस्तों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर

बताया जा रहा है कि चारों युवक आपस में दोस्त थे और कुछ समय से बाहर रहकर रोजगार कर रहे थे. मृतक धना महतो मनसा पूजा में शामिल होने के लिए शुक्रवार को ही घर लौटा था. इसके बाद चारों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर घूमने और खाना-पीना करने के लिए बंगाल की ओर गए थे. देर रात वापस लौटने के दौरान सिधावनी के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे में चारों युवकों के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.