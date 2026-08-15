/बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही गांव के 4 दोस्तों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर

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Bokaro Road Accident: बोकारो में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई. हादसा पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के सिधावनी के पास बोकारो-पुरुलिया मार्ग (nh-32) पर रात करीब 11 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंगाल की ओर से खाना-पीना कर लौट रहे थे. इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.
मृतकों की पहचान पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के आमाडीह गांव निवासी 17 वर्षीय बुलेट प्रमाणिक, पिता हरि प्रमाणिक, 15 वर्षीय आनंद महतो, पिता परमेश्वर महतो, 17 वर्षीय डाक्टर महतो, पिता शक्तिपद महतो और 18 वर्षीय धना महतो, पिता बुद्धेश्वर महतो के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही पिंड्राजोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, बोकारो ले गई. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया.
बताया जा रहा है कि चारों युवक आपस में दोस्त थे और कुछ समय से बाहर रहकर रोजगार कर रहे थे. मृतक धना महतो मनसा पूजा में शामिल होने के लिए शुक्रवार को ही घर लौटा था. इसके बाद चारों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर घूमने और खाना-पीना करने के लिए बंगाल की ओर गए थे. देर रात वापस लौटने के दौरान सिधावनी के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे में चारों युवकों के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है. चार युवकों की एक साथ मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीजीएच की मर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है. एक ही गांव के चार दोस्तों की इस तरह दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा