/बोकारो सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट ने की आत्महत्या, चैंबर में फंदे से लटका मिला शव

Bokaro Crime News: बोकारो सदर अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार महतो ने अस्पताल परिसर स्थित अपने कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब देर रात तक उनके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. पत्नी ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क करने के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. काफी खोजबीन के बाद जब उनके चैंबर का दरवाजा खोला गया तो उनका शव पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया.