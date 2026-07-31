/बोकारो सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट ने की आत्महत्या, चैंबर में फंदे से लटका मिला शव

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Bokaro Crime News: बोकारो सदर अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार महतो ने अस्पताल परिसर स्थित अपने कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब देर रात तक उनके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. पत्नी ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क करने के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. काफी खोजबीन के बाद जब उनके चैंबर का दरवाजा खोला गया तो उनका शव पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही सिविल सर्जन, अस्पताल के अधिकारी, सिटी थाना प्रभारी और DSP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और अस्पताल परिसर के CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.
जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र कुमार महतो अपने पैतृक गांव गोमिया गए हुए थे और वहीं से सीधे ड्यूटी के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे. उनके पास गांव से लाया गया बैग भी था. इस घटना की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल कर्मियों और अन्य कर्मचारियों में भी इस घटना को लेकर शोक और हैरानी का माहौल है.
अस्पताल के उपाधीक्षक N.P सिंह ने बताया कि उनकी जानकारी में मृतक किसी प्रकार के मानसिक दबाव में नहीं थे. ऐसे में उन्होंने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, यह जांच का विषय है. पुलिस मृतक के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके. देर रात तक पुलिस टीम अस्पताल में मौजूद रहकर मामले की जांच में जुटी रही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा