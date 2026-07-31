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बोकारो सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट ने की आत्महत्या, चैंबर में फंदे से लटका मिला शव

Bokaro Crime News: बोकारो सदर अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार महतो ने अस्पताल परिसर स्थित अपने कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. देर रात घर नहीं लौटने पर परिजनों की तलाश के दौरान घटना का खुलासा हुआ.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 31, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:13 AM IST
बोकारो सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट ने की आत्महत्या, चैंबर में फंदे से लटका मिला शव
Image Credit: बोकारो सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट ने की आत्महत्या, चैंबर में फंदे से लटका मिला शव (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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