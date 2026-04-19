बोकारो थर्मल में बड़ा रेल हादसा टला: मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को 500 मीटर तक घसीटा, चालक ने कूदकर बचाई जान

Jharkhand News: बोकारो थर्मल पावर प्लांट में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब कोयला खाली कर लौट रही एक मालगाड़ी ने रेलवे गेट पार कर रही स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो को करीब 400 से 500 मीटर तक घसीटते हुए ले जाया गया. गनीमत यह रही कि स्कॉर्पियो चालक ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. हालांकि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.

घटना उस समय हुई जब कोयला अनलोड करने के बाद मालगाड़ी प्लांट से बाहर निकल रही थी. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे कोयला लदा रैक प्लांट में पहुंचा था और लगभग 7 बजे तक उसे खाली कर लिया गया था. इसके बाद रैक को इंजन पीछे की ओर रखकर रिवर्स में बाहर निकाला जा रहा था. इसी दौरान प्लांट का गेट बंद था, लेकिन ट्रैक के पास खड़ी स्कॉर्पियो (नंबर JH01FT 3824) रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी यह हादसा हो गया.

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स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रेलवे और रैक प्रबंधन की गंभीर लापरवाही इस घटना की मुख्य वजह रही. न तो रैक के पीछे गार्ड बोगी मौजूद थी और न ही किसी प्रकार का स्पष्ट सिग्नल दिया गया था. तेज रफ्तार और नियंत्रण की कमी के कारण मालगाड़ी ने गेट को भी तोड़ दिया और आगे बढ़ते हुए स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि यदि मेन लाइन का गेट खुला होता तो गोमो-चोपन पैसेंजर ट्रेन के समय के कारण एक बड़ा रेल हादसा भी हो सकता था.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, स्थानीय पुलिस और CISF की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. बोकारो थर्मल थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव, स्टेशन मैनेजर शैलेश कुमार और CISF निरीक्षक प्रशांत कुमार प्रसून ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और रैक चालक अरुण कुमार पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. रेलवे प्रशासन ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा