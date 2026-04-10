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Bokaro Treasury Scam: बोकारो कोषागार घोटाले में बड़ा खुलासा, अवैध निकासी 6 करोड़ के पार; जांच के लिए आज पहुंच सकती वित्त विभाग की टीम

Bokaro Treasury Scam: बोकारो कोषागार घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में पता चला है कि अवैध निकासी 6 करोड़ के पार है. वहीं, आज वित्त विभाग की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आज पहुंच सकती है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:58 AM IST

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बोकारो कोषागार घोटाला
बोकारो कोषागार घोटाला

Bokaro News: झारखंड सरकार के वित्त विभाग की टीम आज ट्रेजरी में वेतन मद में अवैध निकासी मामले में जांच करने बोकारो पहुंच सकती है. बोकारो कोषागार घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. अवैध निकासी की रकम अब 6 करोड़ के पार पहुंच गई है. जिला प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात कही है. समाहरणालय में आयोजित देर शाम संवाददाता सम्मेलन में उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि कोषागार से पुलिस विभाग के एक लेखापाल द्वारा अवैध निकासी का मामला वर्ष 2016 से जांच के अधीन है.

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पहले यह राशि 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार बताई जा रही थी, लेकिन अब जांच में यह बढ़कर 6 करोड़ से अधिक होने के संकेत मिले हैं. प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई अन्य नाम सामने आए हैं, जिनके नाम पर फर्जी निकासी की गई। प्रशासन का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है. वहीं राज्य स्तर पर भी अलग से जांच जारी है. 

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डीसी अजय नाथ झा ने कहा किकोषागार से अवैध निकासी का मामला बेहद गंभीर है. इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है. जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होते ही सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

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