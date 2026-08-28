/बोकारो में अनोखा रक्षाबंधन, नन्हीं बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, सुरक्षा का लिया वचन

राखी बंधवाने के दौरान पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली. वहीं, इस मौके पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का दर्द भी छलक उठा. पुलिसकर्मियों ने कहा कि आमतौर पर हर पर्व-त्योहार के दौरान उनकी ड्यूटी लगी रहती है. छुट्टी नहीं मिलने के कारण उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है. ऐसे में इस तरह के आयोजन से उन्हें अपनों की कमी महसूस नहीं होती. उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौके पर घर और परिवार की याद जरूर आती है, लेकिन इन नन्हीं बच्चियों के हाथों राखी बंधवाकर आज उन्हें परिवार से दूर होने का एहसास कम हुआ.