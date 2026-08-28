/बोकारो में अनोखा रक्षाबंधन, नन्हीं बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, सुरक्षा का लिया वचन

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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. बोकारो में रक्षाबंधन के मौके पर एक अनोखी और भावुक तस्वीर देखने को मिली, जहां नन्हीं-नन्हीं बच्चियों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और उनसे अपनी सुरक्षा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की रक्षा का वचन लिया. यह आयोजन बोकारो के दुग्धा थाना परिसर में समाजसेवियों की ओर से किया गया.
राखी बंधवाने के दौरान पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली. वहीं, इस मौके पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का दर्द भी छलक उठा. पुलिसकर्मियों ने कहा कि आमतौर पर हर पर्व-त्योहार के दौरान उनकी ड्यूटी लगी रहती है. छुट्टी नहीं मिलने के कारण उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है. ऐसे में इस तरह के आयोजन से उन्हें अपनों की कमी महसूस नहीं होती. उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौके पर घर और परिवार की याद जरूर आती है, लेकिन इन नन्हीं बच्चियों के हाथों राखी बंधवाकर आज उन्हें परिवार से दूर होने का एहसास कम हुआ.
वहीं, राखी बांधने पहुंची बच्चियों और बहनों ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ वे आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते हैं. पुलिसकर्मी रात में पेट्रोलिंग करते हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहते हैं. उनकी वजह से ही लोग अपने घरों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं.
बहनों ने कहा कि जब पुलिसकर्मी हमारी रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करते हैं, तो त्योहार के मौके पर उन्हें भी अपनों की कमी महसूस न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है. इसी उद्देश्य से दुग्धा थाना में रक्षाबंधन के अवसर पर यह आयोजन किया गया. नन्हीं बच्चियों के हाथों राखी बंधवाकर पुलिसकर्मियों ने भी इस अनोखे रक्षाबंधन का आनंद लिया और बच्चियों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा