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बोकारो में अनोखा रक्षाबंधन, नन्हीं बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, सुरक्षा का लिया वचन

Raksha Bandhan 2026: बोकारो के दुग्धा थाना में रक्षाबंधन के मौके पर अनोखा आयोजन किया गया. नन्हीं बच्चियों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लिया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 28, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:46 AM IST
बोकारो में अनोखा रक्षाबंधन, नन्हीं बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, सुरक्षा का लिया वचन
Image Credit: बोकारो में अनोखा रक्षाबंधन, नन्हीं बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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