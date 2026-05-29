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Bokaro Weather: बोकारो में मौसम का यू-टर्न, चिलचिलाती धूप के बाद तूफानी बारिश, 42 डिग्री से सीधे 30°C पर आया तापमान

Bokaro weather: बोकारो में आज दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां एक ओर लोग भीषण गर्मी से परेशान से वहीं दोपहर के समय आसमान में काले बादल छा गए है. तेज आंधी और मेघगर्जन के साथ मुसलधार बारिश हुई है, जिससे बढ़ते तापमान में गिरावट आया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 12:51 PM IST

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Bokaro Weather: बोकारो में मौसम का यू-टर्न, चिलचिलाती धूप के बाद तूफानी बारिश, 42 डिग्री से सीधे 30°C पर आया तापमान
Bokaro Weather: बोकारो में मौसम का यू-टर्न, चिलचिलाती धूप के बाद तूफानी बारिश, 42 डिग्री से सीधे 30°C पर आया तापमान

Bokaro weather: बोकारो में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली है. दोपहर के समय तेज हवा, मेघगर्जन और झमाझम बारिश ने पूरे जिले का मौसम बदल दिया. सुबह तक जहां तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली. कई इलाकों में लोगों ने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद भी लिया.

पिछले एक सप्ताह से बोकारो भीषण गर्मी और उमस की चपेट में था. लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी. दिन के समय गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप के कारण बाजारों में सन्नाटा देखने को मिल रहा था.

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तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. उमस भरी गर्मी के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर थे.

शुक्रवार को मौसम बदलते ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. गरज के साथ हुई इस बारिश ने पूरे शहर का तापमान तेजी से नीचे ला दिया. मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद अधिकतम तापमान में करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. 42°C तक पहुंचा तापमान घटकर लगभग 30°C पर आ गया, जिससे मौसम बेहद सुहावना हो गया. मौसम सुहाना होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और लोगों ने चैन की सांस ली है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

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