11वें दिन खत्म हुआ आदिवासी परिवार का अनशन, बोकारो DC ने जूस पिलाकर तुड़वाया

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बोकारो में 11 दिनों से अनशन पर बैठे आदिवासी परिवार को बोकारो उपायुक्त ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया. दरअसल, बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी सुभाष चंद्र मोदी की प्लांट में काम करने के दौरान हादसे में 30 जून, 2026 को घायल हो गया था. यहां 17 जुलाई को इलाज के दौरान मौत हो गई. नियोजन की मांग को लेकर परिवार के लोग BSL के ADM बिल्डिंग के पास स्थित टूटेन गार्डन में अनशन पर थे.
वहीं, शव बोकारो जेनरल अस्पताल के मोर्चरी में पिछले 11 दिनों से रखा हुआ था. परिवार के लोग और विस्थापित आंदोलनरत रहे, जहां ADM बिल्डिंग के पास आंदोलन होता रहा. बोकारो स्टील प्लांट ने अपने नियम का हवाला देते हुए परमानेंट नौकरी देने से इनकार किया.
बोकारो उपायुक्त की पहल पर दो बेटों का BSL प्लांट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने की बात पर सहमति बनी और प्लांट के अंदर एक कंपनी का ऑफर लेटर BSL के अधिकारी के द्वारा दिया गया. वहीं, मृतक की बेटी जो आर्चरी खिलाड़ी है उसे भी जिला प्रशासन के तरफ से समायोजित करने की बात कही.
मौके पर पहुंचे बोकारो उपायुक्त अजय झा ने कहा कि ये आदिवासी परिवार से आते है, जो हमारे परिवार का ही हिस्सा है. ऐसे में कई सारी कल्याणकारी योजना है, जिसके जरिए परिवार को लाभ दिलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगा.
मृतक सुभाष मोदी की पत्नी ने कहा कि डीसी साहब ने आश्वासन दिया है और प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम दिया गया है. साथ ही क्वार्टर और स्वास्थ्य सेवा भी बहाल रहने की बात कही है.
मृतक की रीता कुमारी बेटी ने कहा कि 11 दिनों से पापा का बॉडी मर्चरी में है, आज अनशन खत्म हुआ तो उनकी अंतिम क्रिया किया जाएगा. वहीं, बीजेपी नेत्री एंजेला सिंह ने कहा कि बोकारो उपायुक्त के पहल पर अनशन समाप्त किया गया है. उनका बहुत ही अच्छा पहल रहा.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा