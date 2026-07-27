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11वें दिन खत्म हुआ आदिवासी परिवार का अनशन, बोकारो DC ने जूस पिलाकर तुड़वाया

बोकारो उपायुक्त की पहल पर दो बेटों का BSL प्लांट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने की बात पर सहमति बनी और प्लांट के अंदर एक कंपनी का ऑफर लेटर BSL के अधिकारी के द्वारा दिया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:08 PM IST
11वें दिन खत्म हुआ आदिवासी परिवार का अनशन, बोकारो DC ने जूस पिलाकर तुड़वाया
Image Credit: (Z News) 11वें दिन खत्म हुआ आदिवासी परिवार का अनशन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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