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BPSC Result 2026: कहते हैं कि अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों, तो सफलता एक न एक दिन जरूर कदम चूमती है. झरिया के चौथाई कुल्ही, भालगोड़ा 2 नंबर चानक निवासी विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. 70वीं BPSC परीक्षा के परिणाम में दोनों ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. विकास कुमार सिंह का चयन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (BPRO) के पद पर हुआ है. उन्होंने 1058वीं रैंक प्राप्त की है. वहीं उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने 489वीं रैंक हासिल कर डीएसपी (DSP) पद पर चयनित होकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस सफलता की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने अपनी शादी के ठीक अगले दिन BPSC की प्रारंभिक परीक्षा दी थी. जहां आमतौर पर नवविवाहित जोड़े शादी के बाद रस्मों और घूमने-फिरने में व्यस्त रहते हैं, वहीं विकास और कोमल अपने सपनों को पूरा करने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे थे. उस समय लिया गया उनका निर्णय आज उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया है.
बेगूसराय की रहने वाली कोमल कुमारी सिंह पहले राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत थीं. हालांकि, उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का था. इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गईं. उनकी मेहनत रंग लाई और दूसरे ही प्रयास में उन्होंने DYSP बनकर अपना सपना पूरा कर लिया. वहीं, विकास कुमार सिंह अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन को देते हैं. उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई सूरज कुमार सिंह ने हर कठिन परिस्थिति में उनका मनोबल बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. जब भी वे निराश हुए, परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया और लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सीख दी.
परिवार की सफलता की कहानी यहीं नहीं रुकती. विकास के छोटे भाई राहुल कुमार सिंह ने वर्ष 2019 में रेलवे ग्रुप-डी से अपने करियर की शुरुआत की थी. कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्हें पदोन्नति मिली और वर्तमान में वे पूर्व रेलवे के रांची मंडल में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं. राहुल ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा झरिया के ISL स्कूल से प्राप्त की है. परिवार के मुखिया सुधीर कुमार सिंह दूध व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि माता इंदु देवी ने हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और मेहनत का महत्व समझाया. माता-पिता के संस्कार और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज उनके तीनों बेटे सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.
यह उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गई है. विकास कुमार सिंह का मानना है कि असफलता किसी भी सफलता की पहली सीढ़ी होती है. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. वहीं, उनके भाई दीपक सिंह ने कहा कि परिवार ने हमेशा शिक्षा और संघर्ष को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है. झरिया का यह परिवार आज युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया है. विकास और कोमल की सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदार हो और परिवार का साथ मिले, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता. उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष, समर्पण और सफलता का नया संदेश देती रहेगी.