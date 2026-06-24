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झरिया के दंपति ने रचा इतिहास: शादी के अगले दिन दी BPSC परीक्षा, आज पति बना BPRO और पत्नी DSP

BPSC Result 2026: झरिया के विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. शादी के अगले दिन परीक्षा देने वाले इस दंपति ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और परिवार के सहयोग से हर सपना पूरा किया जा सकता है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 24, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:05 PM IST
झरिया के दंपति ने रचा इतिहास: शादी के अगले दिन दी BPSC परीक्षा, आज पति बना BPRO और पत्नी DSP
Image Credit: ZEE MEDIA

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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