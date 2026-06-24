BPSC Result 2026: कहते हैं कि अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों, तो सफलता एक न एक दिन जरूर कदम चूमती है. झरिया के चौथाई कुल्ही, भालगोड़ा 2 नंबर चानक निवासी विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. 70वीं BPSC परीक्षा के परिणाम में दोनों ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. विकास कुमार सिंह का चयन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (BPRO) के पद पर हुआ है. उन्होंने 1058वीं रैंक प्राप्त की है. वहीं उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने 489वीं रैंक हासिल कर डीएसपी (DSP) पद पर चयनित होकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस सफलता की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने अपनी शादी के ठीक अगले दिन BPSC की प्रारंभिक परीक्षा दी थी. जहां आमतौर पर नवविवाहित जोड़े शादी के बाद रस्मों और घूमने-फिरने में व्यस्त रहते हैं, वहीं विकास और कोमल अपने सपनों को पूरा करने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे थे. उस समय लिया गया उनका निर्णय आज उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया है.