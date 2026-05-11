Budha Pahar: कभी नक्सलियों का था सुरक्षित ठिकाना, अब गृह सचिव के दौरे से बदलेगी बूढ़ा पहाड़ की सूरत

Jharkhand News: छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटा बूढ़ा पहाड़ एक समय नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. यह पहाड़ झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है, लेकिन यहां पहुंचने का मुख्य रास्ता छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है. पहाड़ के एक ओर लातेहार जिला है, जबकि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला पड़ता है.वर्ष 2022 मे जब से यह पहाड़ भाकपा माओवादियों से मुक्त हुआ है तब से यंहा विकास को लेकर सरकार चिंतित है. तत्कालीन गढ़वा DC रमेश घोलप ने 'बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट योजना' की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहाड़ तक पहुंचाना था. इसी योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बूढ़ा पहाड़ पहुंचे थे और इलाके को विकसित करने का भरोसा दिया था.

करीब चार साल बाद एक बार फिर बूढ़ा पहाड़ चर्चा में आ गया है. इस बार झारखंड सरकार के गृह सचिव वरीय अधिकारियों के साथ इस पहाड़ पर आ रही है. बताया जा रहा है कि यहां विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और नई योजनाओं को लागू करने को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी. सरकार अब इस क्षेत्र को स्थायी रूप से विकास और शांति के मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहती है.

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गृह सचिव वंदना डांडेले के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा, सड़क व्यवस्था और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अधिकारियों की टीम लगातार बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है ताकि दौरे के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

गढ़वा DC ने कहा कि गृह सचिव वंदना डांडेले बूढ़ा पहाड़ विकास को लेकर बैठक करेंगी. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता अब बूढ़ा पहाड़ को विकास, शिक्षा और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा