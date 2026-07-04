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गैंगस्टर प्रिंस खान के घर चला बुलडोजर, वासेपुर में तीन DSP और 6 थानों की पुलिस तैनात

Dhanbad News: निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मिली धमकी के बाद प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है और आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:39 PM IST
गैंगस्टर प्रिंस खान के घर चला बुलडोजर, वासेपुर में तीन DSP और 6 थानों की पुलिस तैनात
Image Credit: (Photo-AI) गैंगस्टर प्रिंस खान का वासेपुर स्थित घर बुलडोजर से ढहायाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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