/गैंगस्टर प्रिंस खान के घर चला बुलडोजर, वासेपुर में तीन DSP और 6 थानों की पुलिस तैनात

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धनबाद पुलिस ने शनिवार को फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वासेपुर स्थित उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त करना शुरू किया.यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रभात कुमार के निर्देश पर की गई. कार्रवाई के दौरान डीएसपी (विधि-व्यवस्था) प्रकाश सोय, सीसीआर डीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव समेत तीन डीएसपी, छह थानों की पुलिस और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहे.
वहीं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया कर्मियों को कार्रवाई स्थल से कुछ दूरी पर रखा. बुलडोजर की मदद से मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई.
अधिकारियों के अनुसार, पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, ताकि प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि यहां कुर्की की कार्रवाई कई बार की जा चुकी है आज कुछ हिस्सा को तोड़ा जा रहा है. आगे कोर्ट के आदेश के आदेश के बाद पूरा घर को तोड़ा जाएगा.
सूत्रों के अनुसार, हाल ही में निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मिली धमकी के बाद प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है और आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.