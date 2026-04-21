झारखंड में बंपर बहाली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 62 सीडीपीओ और 313 महिला पर्यवेक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र

झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और 313 महिला पर्यवेक्षकों (Female Supervisors) को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. यह नियुक्ति पत्र न केवल रोजगार का अवसर है, बल्कि झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सामाजिक परिवर्तन की एक नई शुरुआत मानी जा रही है.

नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य अलग होने के बाद यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर सीडीपीओ की सीधी नियुक्ति की गई है. उन्होंने बताया कि लंबे अरसे से इस विभाग में रिक्तियां बनी हुई थीं, जिसे अब भरा गया है. मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन आप जैसे कुछ खास लोगों का ही चयन हुआ है. उन्होंने 2023 के विज्ञापन का जिक्र करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों ने चार साल का लंबा इंतजार किया है और आज उनकी मेहनत का मीठा फल उन्हें मिला है.

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज की ये नियुक्तियां मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द-गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान में रखकर की गई हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि महिलाएं न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि वे अब सामाजिक दायित्वों और सरकारी कार्यों की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के गांव से लेकर शहर तक इन महिला पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका होने वाली है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन नवनियुक्त कर्मियों के कौशल का सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा और सरकार के कार्यों में गति आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की एक गंभीर समस्या 'कुपोषण' की ओर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि झारखंड में आज भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सीडीपीओ और पर्यवेक्षकों से आह्वान किया कि वे इस शाप को जड़ से मिटाने का संकल्प लें. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते इसे खत्म नहीं किया गया, तो यह बच्चों के लिए जीवन भर की समस्या बन जाती है. उन्होंने कहा कि सरकार कई सपने देखती है और उन सपनों को साकार करने के लिए आप जैसे सहयोगियों की आवश्यकता होती है.

झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब किसान रहते हैं. अक्सर महिलाओं के बीच अपनी समस्याओं को न बता पाने की एक बड़ी समस्या देखी गई है, जिसके कारण छोटी-छोटी बीमारियां या दिक्कतें विकराल रूप ले लेती हैं. उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार की हर कल्याणकारी योजना और महत्वपूर्ण जानकारी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुँचे. उन्होंने कहा कि जब यह समन्वय स्थापित होगा, तब राज्य की दशा और दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी.

प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और उत्साह बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने एक नई पहल की बात कही. उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजरों के कार्यों की रैंकिंग करें. जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे. इसके साथ ही उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया कि जो लोग अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, उन पर नजर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि हमें उन दुर्गम इलाकों तक पहुंचना है जहाँ आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं पहुँच पाई है.

ये भी पढ़ें- पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें, विवादास्पद टिप्पणी के लिए महिला आयोग ने भेजा नोटिस

समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के कारण ही महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है. मंत्री ने राज्य सरकार की 'मैया सम्मान योजना' का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 52 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस नई नियुक्ति से न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी नवनियुक्त कर्मी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे.