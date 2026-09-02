/पति प्रदेश अध्यक्ष, पत्नी जिलाध्यक्ष... मिलकर चलाया ठगी का धंधा, बंटी-बबली गैंग के 4 सदस्य पहुंचे जेल, डीएसपी ने खोला राज

झारखंड के जिला गिरिडीह में पुलिस ने बंटी-बंबली गैंग का बड़ा खुलासा किया है. 2 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि राधा स्वामी संगठन की आड़ में चल रहे करोड़ों के महाठगी कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस बंटी-बबली गैंग के चारों मुख्य किरदारों को जेल भेज दिया है और ठगी के पैसों से खरीदी गई एक गाड़ी भी जब्त की है. जेल भेजे गए आरोपियों में संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, उसकी पत्नी जिलाध्यक्ष अनिशा सिन्हा, निगरानी पदाधिकारी जितेंद्र सिंह उर्फ सुबोध सिंह और मुकेश सिन्हा का साला सुमित सिन्हा शामिल है.