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पति प्रदेश अध्यक्ष, पत्नी जिलाध्यक्ष... मिलकर चलाया ठगी का धंधा, बंटी-बबली गैंग के 4 सदस्य पहुंचे जेल, डीएसपी ने खोला राज

गिरिडीह में बंटी-बबली गैंग समेत 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने साथ ही एक लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है. डीएसपी ने बताया कि 8 से 10 करोड़ की ठगी के पुख्ता सबूत मिले हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailesh Yadav
Published: Sep 02, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:01 PM IST
पति प्रदेश अध्यक्ष, पत्नी जिलाध्यक्ष... मिलकर चलाया ठगी का धंधा, बंटी-बबली गैंग के 4 सदस्य पहुंचे जेल, डीएसपी ने खोला राज
Image Credit: ‘बंटी-बबली’ गैंग समेत 4 गिरफ्तार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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