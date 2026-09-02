/पति प्रदेश अध्यक्ष, पत्नी जिलाध्यक्ष... मिलकर चलाया ठगी का धंधा, बंटी-बबली गैंग के 4 सदस्य पहुंचे जेल, डीएसपी ने खोला राज

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झारखंड के जिला गिरिडीह में पुलिस ने बंटी-बंबली गैंग का बड़ा खुलासा किया है. 2 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि राधा स्वामी संगठन की आड़ में चल रहे करोड़ों के महाठगी कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस बंटी-बबली गैंग के चारों मुख्य किरदारों को जेल भेज दिया है और ठगी के पैसों से खरीदी गई एक गाड़ी भी जब्त की है. जेल भेजे गए आरोपियों में संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, उसकी पत्नी जिलाध्यक्ष अनिशा सिन्हा, निगरानी पदाधिकारी जितेंद्र सिंह उर्फ सुबोध सिंह और मुकेश सिन्हा का साला सुमित सिन्हा शामिल है.
गाड़ी दिलाने का झांसा देकर समेत अन्य योजनाओं के जरिए चल रहा था ठगी का बड़ा खेल
आरोपियों की तरफ से लोगों को सस्ते दाम में गाड़ी दिलाने का झांसा देकर समेत अन्य कई लुभावनी और फर्जी योजनाओं के जरिए ठगी करने का खेल किया जा रहा था. लोगों को 60 से 70 प्रतिशत तक की छूट का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठ लिए गए.
डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा
मामले को लेकर डीएसपी आरके राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में आठ से दस करोड़ रुपये की ठगी के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं. ठगी की रकम से खरीदी गई एक गाड़ी भी बरामद की गई है. हालांकि, यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि जांच अभी जारी है.
ऑफिस बंद कर फरार हो गए थे सभी आरोपी
बताया गया कि पिछले कई महीनों से लाभुकों का पैसा रोक कर सभी आरोपी ऑफिस बंद कर फरार हो गए थे. डीएसपी ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा