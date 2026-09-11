/गिरफ्तार नक्सलियों के खुलासे के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन, सरायकेला के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और IED बरामद

पुलिस के अनुसार, रघु सिंह सरदार भाकपा माओवादी की रीजनल कमेटी और पश्चिम बंगाल-झारखंड-ओडिशा सीमा कमेटी का सक्रिय सदस्य रहा है. वहीं, करीब 26 वर्षीय मीना पहाड़िया संगठन में सब-जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय रही है. उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के बलरामपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस के मुताबिक, अदालत से रिमांड मिलने के बाद दोनों से पूछताछ की गई. उनकी निशानदेही पर कुचाई थाना क्षेत्र के सिकरम्बा जंगल और चांडिल के आसनबनी गांव के ऊपर दलमा जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, बरामद हथियारों में दो .303 राइफल, एक देसी पिस्टल, एक इंसास 5.56 एमएम राइफल और एक एसएलआर 7.62 एमएम राइफल शामिल हैं.