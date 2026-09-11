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गिरफ्तार नक्सलियों के खुलासे के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन, सरायकेला के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और IED बरामद

सरायकेला में नक्सलियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा सुरक्षकर्मियों को मिला है. साथ ही 317 कारतूस और आईईडी बरामद हुआ है. गिरफ्तार नक्सलियों के खुलासे के बाद यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चला है.

Reported ByIANS
Published: Sep 11, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:53 PM IST
गिरफ्तार नक्सलियों के खुलासे के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन, सरायकेला के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और IED बरामद
Image Credit: सरायकेला में नक्सलियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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